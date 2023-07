No último domingo, 02 de julho, foi celebrado o Dia Nacional do Bombeiro. E, neste quarta-feira, dia 05/07, a partir das 11h, a população de Nova Odessa ganha finalmente uma unidade local do Corpo de Bombeiros da PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), fruto de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado, negociado e formalizado entre 2021 e 2022 pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

O novo “quartel” fina na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, altura dos Jardins Santa Rita e Alvorada. A cerimônia de inauguração da nova unidade é aberta ao público em geral e deve contar também com a presença do governador Tarcísio de Freitas – a quem o prefeito Leitinho agradeceu por mais esta parceria entre Município e Estado.

“O convênio dos Bombeiros foi negociado em 2021 e assinado em 2022, antes das Eleições. Mas o governador Tarcísio deu continuidade a este projeto quando assumiu, assim como no caso da construção da nova Delegacia do Município (em andamento na Avenida Carlos Botelho, no Centro). Isso mostra a visão dele, de estadista, de alguém que está preocupado com o bem-estar do povo paulista, e não com questões políticas. Só temos a agradecer ao governador em nome da nossa população”, afirmou Leitinho.

A viabilização do Corpo de Bombeiros da PM em Nova Odessa era uma antiga pauta do então vereador Cláudio Schooder e do também vereador Professor Antonio Teixeira. Já no terceiro mês da atual gestão municipal, em março de 2021, o prefeito, secretários municipais e Professor Antonio reuniram-se pela primeira vez com representas da corporação estadual para discutir a viabilidade do projeto.

As negociações junto ao órgão estadual continuaram nos meses seguintes e, em novembro daquele ano, o convênio foi assinado pelo prefeito, na presença do então comandante do 16º Grupamento de Bombeiros do Interior, coronel Harley Washington Ferreira, e do secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti. O convênio foi posteriormente assinado também pelos representantes da corporação e do Governo do Estado, no início de 2022.

Em setembro de 2022, o prefeito e o comando do Corpo de Bombeiros da PM confirmaram a escolha, locação e adaptação de um prédio comercial na Avenida São Gonçalo, no “coração” da região mais populosa da cidade, para sediar a unidade local.

Desde então, o local vem recebendo adaptações e serviços complementares (como a construção de uma passagem exclusiva para as viaturas na própria avenida). Em maio deste ano, chegaram as viaturaszero quilômetro, e agora a unidade está pronta para entrar em operação.

O Estado está destinando para Nova Odessa, segundo o Plano de Trabalho que faz parte do convênio, um caminhão motobomba de última geração e uma unidade de resgate, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), equipamentos eletrônicos, sistemas e, principalmente, um efetivo de 14 profissionais militares (cujos salários e benefícios também vão ser pagos pelo Estado). Já a Prefeitura arca com os custos mensais da base (como aluguel, água, luz, telefone e alimentação).

Atualmente, Nova Odessa conta com um grupo de bombeiros voluntários, com equipes para resgate e remoção de feridos leves (tais munícipes foram convidados a serem voluntários também do próprio Corpo de Bombeiros da PM na cidade). Casos mais graves, no entanto, demandavam até então o acionamento da corporação estadual, cujas unidades mais próximas ficam sediadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.