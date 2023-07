Wimbledon 2023: confira os favoritos

Wimbledon 2023 promete bombar. Veja favoritos

O torneio de tênis mais antigo do mundo está de volta para sua 146º edição em 2023. Com início de suas chaves principais marcada para o dia 3 de julho, a competição tem seu toque de Brasil, com Bia Haddad (13ª do ranking) no feminino e Thiago Monteiro (95º do ranking) no masculino.

Disputado em Londres, na Inglaterra, o torneio de Wimbledon é jogado em quadras de grama e integra o grupo dos torneios mais importantes do esporte – os quatro Grand Slams do ano, juntamente com os Abertos da Austrália, França (Roland Garros) e Estados Unidos. Para muitos especialistas e fãs, Wimbledon é considerado o mais importante dentre todos os torneios.

Líder da WTA, polonesa é a favorita entre as mulheres

Desde abril de 2022, nenhum outro nome que não seja Iga Swiatek sabe o que é liderar o ranking da WTA. Com apenas 22 anos, a tenista da Polônia chega em Wimbledon após vencer Roland Garros em junho, quando venceu Bia Haddad na semifinal e Karolina Muchova na final.

De acordo com a Betfair, apostar em Iga, que tem 21% de chances de levar seu quinto Grand Slam agora em Wimbledon (odd de 3.3; ou seja, para cada real apostado, o torcedor receberia R$3,30 em caso do resultado ser confirmado). Na sequência, temos Elena Rybakina e Aryna Sabalenka com 14% (odd de 5.5) , Petra Kvitova tem 8% (11.0), Cori Gauff e Ons Jabeur tem 5% (15.0), Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko, Karolina Muchova Veronika Kudermetova, Madison Keys e Donna Vekic aparecem com 3% (23.0) cada.

Daria Kasatkina, Jessica Pegula, Ekaterina Alexandrova, Karolina Pliskova, Caroline Garcia, Maria Sakkari, Liudmila Samsonova e Mirra Andreeva tem 2% (36.0) e a brasileira Bia Haddad aparece com 1% de chances de vencer a competição de Londres, segundo a Betfair. Para cada um real apostado na brasileira, o valor de retorno seria de R$76,00 reais.

Depois da grande participação em Roland Garros, ficando entre as 4 melhores do torneio, a expectativa é alta para a tenista do Brasil, que busca voltar para o Top 10 da WTA.

Na semana passada, Haddad estava participando do torneio de Eastbourne, mas optou por desistir após sentir algumas dores no joelho. Segundo a jogadora, essa decisão foi tomada pensando exatamente em performar 100% em Wimbledon.

Seu primeiro jogo será contra Yulia Putintseva, do Cazaquistão, nesta terça-feira (4/7) às 7 da manhã e, segundo a Betfair, a brasileira é favorita, com 74% de chances de vencer (1.28), contra 26% (3.7) da 56ª do ranking da WTA.

Com novo recorde nas mãos, Djokovic é o grande favorito no masculino

Após vencer em Roland Garros, Novak Djokovic se tornou o jogador com mais títulos de Grand Slam da história entre os homens. Se colocarmos as mulheres na discussão, ele está atrás somente de Margaret Court, que conquistou 24 torneios nos anos 60 e 70.

Para Wimbledon, ele é o grande favorito segundo a Betfair. Com 56% de chances de vencer o torneio na Inglaterra, o mais próximo do atual campeão é Carlos Alcaraz (atual líder do ranking da ATP), com 19%. A cotação para Djokovic nesse momento é de 1.53 na Betfair, enquanto Alcatraz tem uma cotação de 4,5 na casa de apostas.

LEIA: Doença silenciosa e perigosa: saiba como identificar depressão

Na sequência, de acordo com a Betfair, temos Jannik Sinner com 6% (15.0), Daniil Medvedev com 5% (18.0), Sebastian Korda com 3% (31.0) e Alexander Zverev, Alex de Minaur, Andy Murray, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz, todos com 2% (61.0).

A Betfair também apontou que o brasileiro Thiago Monteiro tem menos de 1% de chances de levar a competição. O valor de retorno em apostar no brasileiro é de R$501,00 para cada um real apostado. Assim como Bia, Monteiro estreia amanhã às 7 da manhã, contra o americano Christopher Eubanks. O tenista dos EUA é favorito segundo a Betfair, com 73% (1.3) de chances de vencer o confronto, enquanto Thiago tem 27% (3.5).

O Brasil quase contou com mais dois representantes no masculino. Isso porque Thiago Wild e Felipe Meligeni chegaram até a última etapa qualificatória para Wimbledon, após vencerem as primeiras duas partidas. Porém, Wild caiu no quinto set para o chileno Marcelo Vera, enquanto Meligeni foi derrotado por 3 sets a 1, contra Radu Albot, tenista da Romênia.

FAÇA PARTE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP