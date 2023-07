Vagas para auxiliar de logística PCD em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para auxiliar de logística PCD (Pessoa com Deficiência), tanto masculino quanto feminino, para o Grupo Santa Cruz de medicamentos.

As oportunidades são para o período noturno, das 18h às 3h16. Entre os requisitos, é necessário ter Ensino Médio e disponibilidade para realizar horas extras. Entre os benefícios, a empresa oferece vale-refeição, cesta básica, transporte fretado e convênio médico e odontológico. Os interessados devem enviar currículo para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br ou monicque.tercioti@gruposc.com.br.

“Os PDCs interessados na função de auxiliar de logística devem enviar o currículo para o e-mail do PLT ou da recrutadora do Grupo Santa Cruz”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento, Rafael Brocchi.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede do PLT, que funciona na Rodoviária, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

O GRUPO SC

O Grupo SC, dono das marcas Panpharma, Santa Cruz Distribuidora e Oncoprod/SAR e especialista na distribuição de medicamentos e itens de higiene pessoal, implementou no final de 2022 um novo – e gigantesco – centro logístico de distribuição às margens da Rodovia Anhanguera, em Nova Odessa.

O empreendimento em Nova Odessa tem cerca de 34 mil metros quadrados de área útil e capacidade inicial para armazenar até 8 milhões de produtos. O projeto está gerando 500 empregos diretos na cidade, a maioria na operação do novo centro logístico – o 34º da empresa, que atende cerca de 70 mil farmácias, drogarias, clínicas e hospitais no Brasil todo.

