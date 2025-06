Como parte das ações de celebração aos 150 anos de Americana, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, promoverá no dia 20 de julho a 4ª edição da ‘Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem’. A iniciativa se soma a uma série de projetos culturais, sociais e esportivos apoiados pela companhia ao longo do ano, como forma simbólica de retribuir o acolhimento da cidade e reforçar os laços com a população. Com percursos de 5 km e 10 km para corrida e 5 km para caminhada, a prova é voltada à comunidade, colaboradores(as) da Suzano e seus familiares, promovendo saúde, solidariedade e bem-estar coletivo.

As inscrições abrem no dia 06 de junho e podem ser feitas pelo link https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20SUZANO%20-%202025-72623, com vagas limitadas. A expectativa é reunir mais de 2 mil participantes. A inscrição solidária tem o valor de R$ 39,90, que será integralmente revertido para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e o Fundo Social de Solidariedade do município. O pagamento deve ser efetuado no momento da inscrição via: Pix, boleto bancário ou cartão de crédito.

“É uma grande satisfação para a Suzano promover mais uma edição da corrida em Americana. Neste ano, a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem é ainda mais especial, pois integra as ações que preparamos para celebrar os 150 anos da cidade. É a nossa forma de homenagear uma comunidade que sempre nos acolheu tão bem. Queremos que este evento seja lembrado como um presente à população, promovendo saúde, integração e fortalecendo causas sociais importantes. Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e essa iniciativa reflete nosso compromisso com a responsabilidade social e com o desenvolvimento das regiões onde atuamos”, destaca Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

Prova

Promovida em parceria com a Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura de Americana, a prova contará com uma estrutura completa para receber os(as) participantes. A concentração será na Rua Abrahim Abraham, 97, próximo à sede da APAE, a partir das 6h. As largadas estão previstas para 7h15 (corrida 10 km) e 7h25 (corrida e caminhada 5 km).

Todos(as) os(as) participantes que concluírem a prova receberão uma medalha de participação. Haverá também premiação com troféus para os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) na classificação geral das corridas nas distâncias de 5 km e de 10 km e para os(as) três primeiros(as) colocados(as) de cada categoria, divididas por sexo e faixa etária a cada 10 anos.

Além das provas, o evento esportivo contará com Arena Kids, com monitor para crianças acima de 6 anos; plataforma de fotos e vídeos Giro 360°; e Espaço Sustentabilidade, onde haverá exposição e venda de trabalhos artesanais desenvolvidos por projetos sociais apoiados pela Suzano. Também estarão presentes alguns food trucks, com opções de alimentação.

Nesta edição, a camiseta que integra o kit da corrida será entregue exclusivamente no dia da prova. Já os demais itens, como o numeral de peito, deverão ser retirados antecipadamente. No momento da retirada, cada participante receberá um voucher com a indicação do tamanho da camiseta, que deverá ser apresentado na tenda de distribuição no dia da corrida. Não haverá entrega dos demais itens do kit corrida no dia do evento — apenas da camiseta.

Compromisso com o bem-estar coletivo

A Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem leva o nome de um programa interno da Suzano, o Faz Bem, que atua em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica. Por meio desse programa, a empresa desenvolve diversas iniciativas voltadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar dos(as) colaboradores(as).

Em 2025, ano em que Americana celebra seus 150 anos de história, a Suzano reafirma sua parceria com a cidade e amplia sua presença no município por meio de investimentos e apoios a uma série de eventos, projetos e programas culturais, sociais e esportivos locais. Entre as iniciativas realizadas estão a participação do Espaço Sustentabilidade na tradicional Festa de São João de Carioba, o apoio à Feira do Meio Ambiente de Americana (FEAMA) e a promoção da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, cujas doações irão beneficiar instituições da cidade. Essas ações refletem o compromisso da empresa em celebrar a trajetória e os valores culturais e sociais que moldam a história e o modo de vida de Americana, fortalecendo os laços com a comunidade que sempre a acolheu. Ao promover essas iniciativas, a companhia busca não apenas homenagear Americana, mas também contribuir ativamente para seu desenvolvimento, reforçando um relacionamento pautado em respeito, parceria e valorização mútua.

