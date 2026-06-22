Evento será realizado no dia 15 de novembro e terá modalidades para participantes de todas as idades; inscrições começam nesta segunda-feira (22)

Depois do grande sucesso das três primeiras edições da corrida feminina Let’s Run Girls, o Shopping ParkCity Sumaré prepara mais uma novidade para os amantes do esporte. Como parte das comemorações pelos seus 7 anos, celebrados em 14 de novembro, o empreendimento promoverá a primeira edição da Let’s Run Family, uma corrida de rua voltada para toda a família.

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A Let’s Run Family já tem data para acontecer. Será no dia 15 de novembro, e contará com provas de 5 km e 10 km para adultos; 3 km caminhada ou corrida; além das modalidades kids (2 a 5 anos – 50 m; 6 a 8 anos – 100 m; 9 a 13 anos – 300 m). As inscrições começam nesta segunda-feira, 22/6, e podem ser feitas pelo link https://www.ticketsports.com.br/. O lote será promocional, com duração de 48 horas.

“O evento terá várias modalidades para permitir que participantes de todas as idades vivenciem a emoção da prova. Na modalidade 3 km, por exemplo, as famílias poderão até optar por correr ou caminhar juntas”, explica Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A concentração será realizada no estacionamento do Shopping ParkCity Sumaré, com atrações na área ao lado da Avenida da Saudade e na Alameda. Além das provas, os participantes poderão aproveitar uma estrutura especial com atividades de aquecimento, stands e ativações de patrocinadores, criando uma experiência completa de entretenimento e lazer para toda a família.

A programação contará ainda com espaços dedicados às crianças, permitindo que pais e responsáveis participem das provas com mais conforto e tranquilidade, enquanto os pequenos aproveitam atividades especialmente preparadas para eles. Os participantes receberão medalhas e também concorrerão a premiações por classificação geral em suas respectivas categorias.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, afirma que a Let’s Run Family nasce com a proposta de ampliar a experiência de sucesso criada pela Let’s Run Girls. “Ao reunir pais, mães, filhos e amigos em um evento que valoriza a qualidade de vida por meio do esporte, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso de ser um espaço que fortalece os laços familiares, com experiências únicas e inesquecíveis”, comenta Joelma.

SERVIÇO:

CORRIDA LET’S RUN FAMILY

Quando: 15/11, domingo.

Concentração e largada: Shopping ParkCity Sumaré.

Link para inscrições: https://www.ticketsports.com.br/

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