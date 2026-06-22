Um adolescente (menor de idade) de 16 anos foi detido este final de semana acusado de vender drogas no jardim das Orquídeas em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi levado para a delegacia, registrado e depois entregue para a mãe.

Resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste-SP

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CANIL 02 GCM Gesiel GCM Ferreira GCM Cavalcanti Cadela Tandera

DATA : 19 de Junho 2026 HORA: 15:30 LOCAL: Rua José Cláudio Venturelli n°201, Jd das Orquídeas

NATUREZA: Ato Infracional/ Tráfico de drogas Menor

Essa equipe de Canil 02, durante patrulhamento preventivo e ostensivo por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, deparou-se com um jovem agachado, inserindo um objeto no interior de uma tubulação de águas pluviais. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem imediata, sendo o indivíduo identificado como o adolescente A, de 16 anos.

Procedida a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado em sua posse direta, sendo encontrada apenas a quantia de R$ 15,00 em dinheiro no seu bolso. Contudo, em vistoria no cano pluvial onde o jovem se encontrava, foi localizada uma embalagem plástica contendo 89 microtubos com pó branco, substância análoga à cocaína. Indagado o adolescente confessou a prática do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido inicialmente ao 2º Distrito Policial e, posteriormente, ao Plantão Policial. A ocorrência foi apresentada ao escrivão e transmitida ao delegado de polícia civil. A autoridade deliberou pela apreensão formal dos entorpecentes e do dinheiro, determinando a lavratura do boletim de ocorrência de ato infracional.

Após os procedimentos de praxe, o adolescente foi liberado e entregue à sua genitora, mediante termo de compromisso e responsabilidade.

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