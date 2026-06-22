Caminhões elétricos no Brasil- A produção brasileira de caminhões totalizou 124.116 unidades em 2025. Segundo dados analisados pelo Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), em 2025, os caminhões elétricos representaram apenas 0,4% das vendas no Brasil, percentual com crescimento pouco expressivo no período e muito distante da média mundial (9%).

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A China alcançou 26% de participação e a União Europeia chegou a 4%, a eletrificação do transporte de carga brasileiro ainda avança em ritmo lento, refletindo desafios relacionados ao custo de aquisição, infraestrutura de recarga e perfil das operações rodoviárias no país.

Segundo Maria Fernanda Hijjar, sócia-executiva do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), a adoção dos caminhões elétricos deve crescer primeiro em operações urbanas e regionais, com rotas previsíveis, menor quilometragem diária e possibilidade de recarga na base.

Caminhões elétricos e a batalha da autonomia

Sobre aplicações de longa distância, a executiva explica que continuam dependentes da evolução da autonomia das baterias, da expansão da infraestrutura e da redução do custo total de propriedade.

Para os executivos de logística e supply chain, o movimento observado em mercados mais avançados indica uma tendência de longo prazo que merece acompanhamento, especialmente diante das metas de descarbonização cada vez mais presentes nas cadeias globais de suprimentos.

Maria Fernanda relata que a mudança de matriz energética na logística será amplamente abordada durante o Fórum ILOS 2026, com a presença de executivos dos setores da indústria, varejo e logística.

SOBRE O ILOS

Com mais de 30 anos de experiência, o ILOS é referência no Brasil em planejamento, estruturação e implementação de projetos de Logística e Supply Chain. Através dos projetos de consultoria, das análises de mercado, dos cursos e eventos, o instituto busca ampliar os horizontes do mercado de logística e supply chain.

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