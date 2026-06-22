O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu, na manhã desta sexta-feira (19), 16 diretores de unidades de Educação Infantil do município, entre Casas da Criança, EMEIs e creches, para uma reunião voltada ao fortalecimento da parceria entre as áreas de Meio Ambiente e Educação.

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A atividade teve como objetivo estreitar relações, apresentar a estrutura do parque e incentivar a utilização do espaço público como ferramenta de lazer, pesquisa e aprendizado sobre a fauna e a flora.

O encontro teve início às 8h, no Núcleo de Educação Ambiental (NEA), onde os participantes conheceram as ações desenvolvidas pelo Parque Ecológico e discutiram possibilidades de ampliar a participação das unidades escolares nas atividades oferecidas pelo espaço.

Em seguida, os diretores visitaram a cozinha da instituição, conheceram os bastidores do manejo dos animais e realizaram um passeio pelas dependências do parque. Ao final, retornaram ao NEA para o encerramento das atividades e troca de experiências.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, destacou a importância da aproximação entre as secretarias e do contato das crianças com a natureza desde os primeiros anos de vida.

A força do Parque ecológico

“O Parque Ecológico é um patrimônio de Americana e um espaço de educação, pesquisa e lazer. Aproximar os profissionais da Educação Infantil desse ambiente é ampliar as oportunidades para que nossas crianças desenvolvam o respeito à natureza e despertem a curiosidade pelo conhecimento da fauna e da flora”, afirmou.

A diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, ressaltou que a visita permite aos educadores conhecerem de perto o trabalho realizado pela equipe. “Queremos que os diretores se sintam parte deste espaço e que enxerguem o parque como uma extensão da sala de aula. Aqui, as crianças podem aprender de forma prática sobre conservação ambiental, biodiversidade e a importância da preservação dos recursos naturais”, explicou.

A iniciativa reforça o compromisso do município em promover ações integradas entre Educação e Meio Ambiente, valorizando os espaços públicos como ambientes de formação, convivência e construção do conhecimento. O Parque Ecológico segue aberto à visitação e ao desenvolvimento de atividades educativas, contribuindo para aproximar a população da riqueza natural existente em Americana e estimular o interesse pela conservação da biodiversidade.

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