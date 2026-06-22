O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 394 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 8 a 17 de junho. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

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Durante esses dez dias, foram feitos 145 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 90 em passeios (VAP) e 159 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 394 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Boa Vista, Centro, Chácara Rodrigues, Cidade Jardim, Frezzarin, Iate Clube de Campinas, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim do Lago, Jardim Esperança, Jardim Glória, Jardim Guanabara, Jardim Mirandola, Jardim Mollon, Jardim Nova Aliança, Jardim Novo Horizonte, Jardim Pacaembu, Jardim Santa Lúcia, Jardim Santana, Jardim São Paulo, Jardim Terramérica, Jardim Villagio, Mathiensen, Monte Carlo,

Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Dom Pedro II, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Praia Azul, Residencial Jaguari, São Domingos, São Jerônimo, São Manoel, São Roque, São Vito, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Belvedere, Vila Bertini, Vila Dainese, Vila Franciscangelis, Vila Grassi, Vila Louricilda e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento:

WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.