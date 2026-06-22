O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na Sessão Pontos MIS, “As Primeiras”, na segunda-feira (22), às 19h30, com entrada gratuita. A atividade integra o Programa Pontos MIS, realizado em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

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O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

O documentário nacional de 2024 tem classificação de 12 anos e é dirigido por Adriana Tañez. A obra retrata a vida de um grupo de mulheres que vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, estão perto dos 60 anos e guardam um passado comum: são a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.

Quando elas começaram a jogar, o esporte era proibido para mulheres e nem as experiências vividas em viagens pelo mundo jogando futebol com a camisa da seleção nos anos 80 e 90 lhes garantiu notoriedade, registro histórico ou financeiro.

O filme mostra como cada uma encontrou novos caminhos e novos sentidos para a rotina, depois que a vida dentro do campo foi interrompida, e acompanha de modo intimista a rotina de cada uma delas, refletindo para onde foram os planos sonhados, como lidam com a memória, escolhas e envelhecimento.

Além do dia a dia, o espectador acompanha os encontros do grupo para bater uma bola e assistir aos consecutivos jogos do Brasil na Copa do Mundo Masculina de 2022. A televisão, então, se torna um dispositivo para comentários, emoções e histórias, demonstrando o laço de uma amizade de décadas através de um cuidado mútuo cheio de afeto e muito humor ácido.

Ghizini e o MAC

“Época de Copa do Mundo é o momento propício para mergulhar na história do futebol brasileiro e compreender os agentes que contribuíram para a tradição do esporte que é nossa paixão nacional. Todos estão convidados a prestigiar a sessão”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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