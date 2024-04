Trezentos milhões é o número estimado de pessoas com depressão no mundo. O Brasil está no topo do ranking da América Latina segundo a Organização Mundial da Saúde e os números vêm aumentando. Apesar de fatores como situações de estresse, desigualdade social e violência aumentarem as chances da doença, segundo especialistas, o risco, principalmente em mulheres, tem taxas ainda maiores por conta das oscilações hormonais.

Manter as funções hormonais é, portanto, fundamental para a melhora da qualidade de vida, a qual pode evitar uma série de transtornos e doenças como a depressão. O que muita gente desconhece é que hábitos diários que ajudam a manter a pele saudável e previnem o envelhecimento podem também ajudar a manter a saúde mental começando pelo uso de cosméticos sem ingredientes químicos como os parabenos.

É o que orientam a nutricionista, Melyssa Esser, e a especialista em tratamentos orofaciais, Laís Teles, que, ao se aprofundarem sobre ingredientes utilizados na maioria dos cosméticos vendidos no Brasil como os parabenos, ftalatos e petrolatos, criaram a SEM RÓTULO COSMÉTICOS. Além de ser uma marca de produtos veganos, o objetivo foi desmistificar os rótulos dos cosméticos e conscientizar a população sobre a importância de entender o conteúdo dentro dos frascos.

“Atitudes saudáveis são fundamentais para evitar uma série de doenças e uma das orientações é consumir produtos e alimentos naturais, incluindo o uso de cosméticos. Atualmente, especialmente no Brasil, existe uma corrida rumo a um padrão de beleza que tem afetado muitas pessoas. Muitas vezes elas investem em produtos de alto custo atraídas por uma marca ou bela embalagem com a expectativa de manter a pele saudável e bela. Porém, não avaliam os elementos químicos desses produtos que podem acarretar doenças metabólicas, interferir no funcionamento hormonal e causar doenças como câncer e influenciar também na depressão”, explica Melyssa.

“Os parabenos desequilibram as funções hormonais além de serem agentes tóxicos e alergênicos, e é preocupante saber que eles são encontrados na maioria dos produtos de beleza e de higiene pessoal vendidos nas farmácias e mercados. A SEM RÓTULO COSMÉTICOS foi criada além do objetivo de vender produtos sem aditivos químicos. O nome já traz o nosso propósito de dizer para as pessoas: leiam os rótulos”, alerta Laís.