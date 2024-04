A indústria farmacêutica enfrenta transformações sem precedentes, levantando questões críticas sobre o futuro das profissões tradicionais. Respondendo a esse chamado, o treinador, consultor e palestrante Joni Mengaldo, com mais de duas décadas de experiência dedicadas ao setor médico, lança o livro “Propagandista Vendedor – Uma Profissão em Transformação”.

Com uma carreira robusta, Mengaldo trabalhou intensamente com as indústrias diagnóstica, farmacêutica, de consumo e de serviços. Ao longo dos mais de 25 anos de carreira, adquiriu expertise para agora abordar as nuances e desafios enfrentados pelos profissionais da área médica na atualidade.

“Propagandista Vendedor – Uma Profissão em Transformação” busca responder perguntas que rondam hoje a mente de muitos profissionais do setor, como:

O mercado está mudando?

Quem é o propagandista vendedor em um cenário de mudanças?

Estamos preparados para o que virá?



A Propaganda Médica vai acabar?

Através de uma análise profunda e perspicaz, o autor não apenas investiga o estado atual da profissão mas também projeta cenários futuros, oferecendo um guia valioso para navegar nas águas turbulentas da mudança. O escritor propõe uma reflexão sobre a adaptabilidade e resiliência necessárias para prosperar em uma era de incertezas, fornecendo insights valiosos e estratégias práticas para profissionais que buscam se reinventar e manter sua relevância.

Uma leitura obrigatória para propagandistas vendedores, profissionais da indústria farmacêutica, profissionais da saúde, gestores e qualquer pessoa interessada no futuro da propaganda médica e na evolução das profissões ligadas à área da saúde.

O livro já está disponível para venda através do link: https://dikajob.com.br/book

