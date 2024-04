O avanço tecnológico está impulsionando uma revolução na logística, aumentando a eficiência, a precisão e a sustentabilidade das operações. A convergência entre a Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning é explorada como catalisador para otimizar processos operacionais em várias áreas, como é o caso da gestão das frotas dessas operações. No Web Summit, uma das principais conferências de tecnologia global, especialistas discutirão como essas tecnologias estão moldando o futuro. Uma das palestras discutirá “Como a IA está transformando a logística.

Na ocasião, os participantes serão guiados por uma análise profunda sobre como a integração dos dispositivos com a inteligência artificial e os algoritmos de machine learning estão possibilitando a criação de ambientes operacionais mais inteligentes e adaptáveis. Os palestrantes – Rodrigo Mourad, presidente e cofundador da Cobli, Cristiano Koga, CEO e diretor do conselho da Modern Logistics e Kristina Lucrezia Cornèr, editora-chefe da Cointelegraph – irão destacar casos de uso reais em que essas tecnologias estão sendo aplicadas com sucesso, desde a evolução do videomonitoramento veicular na gestão de frotas até a instalação sistemas de câmeras e sensores que identificam e alertam situações de risco no ambiente de trabalho. Esse último avanço, conhecido como site visibility, permite detectar a presença de pessoas não autorizadas, identificar a ausência de itens de proteção e monitorar o tempo dedicado a cada operação.

Ao unir forças, a IA e o Machine Learning oferecem insights valiosos que podem ser utilizados para tomar decisões baseadas em análise de dados relevantes, aumentando a segurança no trânsito, antecipando gargalos e reduzindo custos operacionais. Além disso, essas tecnologias estão permitindo uma maior automação e autonomia nos processos, liberando recursos humanos para tarefas de maior valor agregado.

A palestra promete ser uma oportunidade única para profissionais de tecnologia, líderes empresariais e entusiastas do setor explorarem as últimas tendências e inovações no cenário logístico impulsionadas pela tecnologia.

Serviço

Palestra: IA e o futuro da logística

Data: 18 de maio, das 11h às 11h25

Local: Web Summit Rio De Janeiro

Palestrante: Rodrigo Mourad, presidente e cofundador da Cobli; Cristiano Koga, CEO & Board Director da Modern Logistics e Kristina Lucrezia Cornèr, Editor-at-Large Cointelegraph.

Pavilhão 2

Mesa de discussão: Revolucionando a logística com machine learning e IA

Data: 04 de maio, das 15h às 15h45

Local: Web Summit Rio de Janeiro

Palestrante: Rodrigo Mourad

Observação: as vagas são limitadas e as pessoas são alocadas no local por ordem de chegada. Pavilhão de Mesas Redondas 2