A insônia é uma queixa comum entre os brasileiros, com mais de 73 milhões de pessoas afetadas, de acordo com um levantamento da Associação Brasileira do Sono (ABS). Especialistas indicam entre sete ou mais horas de sono por noite, no entanto, a dificuldade na hora de descansar o corpo e a mente podem atrapalhar essa rotina.

Para Ana Carolina Matos, profissional de educação física da TotalPass, uma das principais soluções de saúde integrada do Brasil no âmbito corporativo, práticas de meditação antes de dormir podem ser grandes aliadas para aqueles que buscam soluções para manter a saúde e um sono reparador. “A falta de repouso adequado não apenas compromete o desempenho diário, mas também representa sérios riscos para a saúde a longo prazo. Portanto, é fundamental adotar medidas que promovam um descanso verdadeiramente revitalizante”, explica.

Pensando nisso, a especialista listou três técnicas de relaxamento para ajudar a desligar o corpo e a mente e manter uma rotina mais saudável. Confira:

Respiração 4-7-8

Para realizar essa técnica, Matos recomenda encontrar um lugar confortável para sentar ou deitar. Em seguida, focar na respiração, inspirando pelo nariz e contando até quatro. Após manter o ar nos pulmões por um momento, contar até sete e, em seguida, expirar lentamente pela boca, contando até oito. “Essa sequência de respiração pode ser repetida várias vezes, para ajudar a acalmar a mente e relaxar o corpo”, explica.

Relaxamento muscular progressivo

Antes de iniciar o relaxamento muscular progressivo, recomenda-se reservar um momento para respirar profundamente por um minuto. “Isso ajuda a preparar a mente e o corpo para a prática”, pontua a profissional.

Em seguida, enquanto mantém uma respiração profunda, é necessário escolher uma região do corpo, como os pés, as coxas ou os posteriores de coxa, e tensionar os músculos dessa área por três ou quatro segundos. Após expirar completamente, basta relaxar os músculos e permitir-se descansar por 10 a 20 segundos. “É importante esse processo com outros grupos musculares do corpo, seguindo uma progressão de baixo para cima. Ao final, todos os principais grupos musculares terão sido trabalhados, promovendo relaxamento e alívio do estresse”, completa.

Mindfulness

Para essa técnica, a especialista aconselha encontrar um lugar confortável para sentar, como a cama ou qualquer outro local que proporcione tranquilidade. Então, é necessário cruzar as pernas e manter o corpo relaxado, alinhando a postura de modo que a coluna vertebral permaneça em sua curvatura natural. Em seguida é preciso colocar os braços à frente do corpo e as mãos sobre as pernas, abaixar o queixo e fechar os olhos lentamente, concentrando-se na respiração e mantendo o abdômen contraído.

