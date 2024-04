O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e a secretária municipal de Saúde, Adriana Welsch, anunciaram nesta segunda-feira (15/04) que o PAM (Pronto Atendimento Municipal) 12h do Jardim Alvorada e região passa a oferecer também atendimento pediátrico. A partir desta data, o PAM passa a contar com mais uma médica – uma pediatra – diariamente, de segunda-feira a domingo, das 7h às 19h.

O local segue funcionando também como centro de atendimento exclusivo para pacientes adolescentes (acima dos 13 anos), adultos e idoso com sintomas de dengue, gripe e Covid, oriundos de todas as regiões da cidade, reduzindo a demanda sobre o PS (Pronto Socorro) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal), que fica no Bosque dos Cedros, região central da cidade.

Leitinho e Adriana vistoriaram o primeiro dia de atendimento pediátrico no PAM Alvorada, na manhã desta segunda-feira, e conversaram com equipe e pacientes. “Estamos começando hoje o atendimento pediátrico aqui no PAM do Alvorada. Temos aqui uma médica pediátrica agora. Antes, todas as mães tinham que descer até o Hospital Municipal para consultar seus filhos. Agora, as mães do Alvorada, Capuava, Jequitibás, Palmeiras, Santa Rita 1, Santa Rita 2, Ipês, Jardim dos Lagos e outros bairros podem trazer seus filhos aqui no PAM do Alvorada, que já vão atender”, apontou Leitinho.

Para o prefeito, o incremento desta especialidade no Pronto Atendimento Municipal da região oeste de Nova Odessa representa “mais uma melhora no atendimento desta população importante da nossa cidade”. “A médica que colocamos aqui, como os outros profissionais também, vão atender as crianças com muito amor, com muito respeito. Isso tudo represente o nosso respeito com o usuário do SUS aqui em Nova Odessa”, completou Leitinho.

“Contamos agora com pediatra todos os dias nesta unidade de Pronto Atendimento, das 7h às 19h. O PAM já contava com clínicos gerais diariamente, além de equipe de Enfermagem, raio x, sala de medicação, coleta de exames, observação e outros serviços”, acrescentou a secretária Adriana Welsch.

Criado pela atual gestão municipal em substituição à anterior UR (Unidade Respiratória) em março de 2022, com a diminuição da pandemia, o PAM do Alvorada e região fica ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5, na Rua das Imbuias, nº 355, e atende diariamente, de segunda-feira a domingo, das 7h às 22h – mas com a “entrada” de novos pacientes aceita até as 21h. A Pediatria atende das 7h às 19h, e após esse horário, as crianças abaixo dos 12 anos devem ser levadas ao PS do HMNO.