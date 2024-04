Diante de vídeos e postagens em redes sociais nesta segunda-feira (15/04), dando conta do possível descarte de “uniformes” supostamente novos da Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa em container de lixo existente nas proximidades da Praça Central José Gazzetta, a Municipalidade vem a público informar que o material em questão foi imediatamente recolhido e analisado pela equipe da Secretaria Municipal de Educação.

A equipe da Educação analisou item a item das cerca de 30 peças de roupas coletadas, confirmando que são, em sua maioria, camisetas e calças usadas.

A Secretaria Municipal de Educação confirmou ainda não se tratarem de itens adquiridos ou pagos pela Prefeitura na atual gestão municipal, nem do estoque recente da Pasta (de 2021 para cá).

Há dentre os itens descartados por terceiros no referido contêiner camisetas com o brasão do Município, mas num formato antigo, que não é utilizado há no mínimo 10 anos. Há também camisetas usadas com nomes e logos de uma Escola Estadual da cidade, dentre outros. Nenhum item traz nome ou marca atual ou recente (em uso atualmente) de unidade da Rede Municipal de Educação.

“Nunca descartamos nenhum uniforme da merenda escolar, e mesmo os uniformes da gestão passada continuam em uso, justamente para evitar desperdício de dinheiro público. Na última compra, em 2023, adquirimos apenas o necessário, independentemente do logo utilizado. Desconhecemos o autor desse ato”, comentou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

“Pretendemos identificar quem fez o descarte por meio de câmeras de segurança. Repudiamos veementemente quem realizou esse descarte irresponsável”, completou o titular da pasta.

Prefeitura de Nova Odessa/SP