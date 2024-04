Alunos autistas ainda enfrentam diversos problemas e preconceitos para frequentar a escola regular. A inclusão social passa justamente pela educação, meio onde precisa se fortalecer. Para auxiliar as crianças a entenderem sobre o tema, a professora pós-graduanda em Educação Especial, Vanda Pinheiro, assina o livro Dá licença, sou autista, lançamento da Hanoi Kids, selo infantil da Hanoi Editora.

Na obra, a autora trata das dificuldades que o estudante no TEA (Transtorno do Espectro Autista) possui no contexto escolar e revela algumas estratégias para que ele possa ter acesso à aprendizagem e convivência social. Com uma jornada de mais de 20 anos na Educação Infantil, a professora entende que algumas adaptações e muita dedicação são ingredientes suficientes para começar a acolher o aluno atípico.

Com ilustrações de Elaine Ladeira, o livro apresenta os desafios que podem surgir a partir da chegada do aluno autista. Por meio de um diálogo com toda a comunidade escolar, desde a merendeira, professores, colegas e direção, o protagonista aborda suas características e explicita as dificuldades que a adaptação pode trazer. Muito barulho, cheiros fortes e questões relacionadas à socialização são alguns dos exemplos.

Tenho dificuldade em olhar nos seus olhos e de te atender quando fala meu nome. Quando perceber que não te entendi, quero que fale tudo novamente. Não se preocupe em ter que repetir!

(Dá licença, sou autista, p. 38)

O prefácio assinado pela psicóloga pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista Lenice Oliveira, mãe atípica e ativista da causa, destaca que o livro reforça a necessidade de respeitar as diferenças de cada indivíduo e fazer as adequações para tornar a escola mais inclusiva. “Neste sentido, constrói-se um futuro melhor para todos com equidade de direitos e respeitando a neurodiversidade”, sintetiza.

Superar esses obstáculos é essencial para combater o preconceito e evitar problemas graves como o bullying. Em Dá licença, sou autista, Vanda Pinheiro convida crianças e adultos a uma jornada lúdica para promover um ambiente escolar mais saudável, plural e acolhedor.

Ficha técnica

Livro: Dá licença, sou autista

Autora: Vanda Pinheiro

Editora: Hanoi Kids

ISBN/ASIN: 978-65-994-808-7-4

Páginas: 44

Preço: R$ 39,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Vanda Pinheiro de Lacerda Freitas é professora de Educação Infantil há 20 anos, professora mestra em Língua Portuguesa na rede estadual de Ensino de Minas Gerais e pós-graduanda em Educação Especial.

Sobre a editora

