O Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste

Almeida morreu esta segunda-feira. Ele tinha 51 anos e sua morte deixou amigos da corporação em choque.

Mais notícias da cidade e região

Almeida deixa esposa e filhos. “Era aquele amigo sempre sorridente, que brincava com todo mundo e deixava o ambiente sempre leve por onde passava”, disse a GM Juliana Rodrigues.

Ele estava afastado por problemas na clavícula e os amigos aguardavam seu retorno ao trabalho.

A causa da morte ainda não foi revelada. Nos grupos da GCM veio a informação do velório. Veja abaixo.

Informando que o velório do nosso irmão GCM Almeida vai dar início às 4h na Sede da Guarda Municipal e o a Sepultamento as 15h00 no cemitério cabreuva

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP