Zika: – Sintomas característicos incluem febre baixa, erupção cutânea, dores nas articulações, conjuntivite e dor de cabeça. – A principal preocupação com o Zika é seu impacto em mulheres grávidas, podendo causar complicações graves no feto, como microcefalia. Chikungunya: – Sintomas comuns incluem febre alta repentina, dores nas articulações (que podem ser intensas), dor de cabeça, fadiga e erupção cutânea. – A dor nas articulações é um sintoma distintivo da chikungunya e pode ser grave e debilitante. É importante ressaltar que, embora essas diretrizes possam ajudar a diferenciar as doenças, o diagnóstico definitivo deve ser feito por um profissional de saúde com base em exames clínicos e laboratoriais. Se você estiver experimentando sintomas preocupantes ou se estiver em uma área onde essas doenças são endêmicas, procure orientação médica imediatamente. A conscientização sobre os sintomas e as medidas preventivas, como o uso de repelentes, a eliminação de criadouros de mosquitos e a prática de medidas de higiene, são essenciais para combater essas doenças virais. Por meio da educação e da colaboração com profissionais de saúde, podemos melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessas condições, protegendo assim a saúde e o bem-estar de nossa comunidade. finaliza Dra Marcela Rodrigues.