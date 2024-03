Transformar tijolos em sonhos, renovar um espaço com suas ideias… Construir ou reformar um imóvel é uma aventura empolgante e, muitas vezes, um momento bastante esperado. Nessas horas, o mais importante é garantir que a segurança seja prioridade, principalmente com a rede elétrica.

Em um levantamento feito pela CPFL Energia, nas áreas de concessão de suas quatro distribuidoras, constatou-se que em 2023 ocorreram 55 acidentes na rede, relacionados a pinturas, reformas ou construções. Um aumento de 17%, se comparados aos 47 acidentes identificados em 2022. Das 102 ocorrências nos últimos dois anos, 24 foram fatais. CPFL Paulista dá dicas de segurança com a rede elétrica ao construir ou reformar

“A falta de atenção no manuseio dos equipamentos próximos à fiação pode provocar acidentes como quedas, queimaduras e choques elétricos. Em casos mais graves, a descarga pode ser fatal”, alerta Marcos Victor Lopes, gerente de Saúde e Segurança Trabalho do Grupo CPFL Energia. ”Por isso a CPFL atua de forma incansável por meio do programa Guardião da Vida – que engloba diversas ações educativas e de conscientização, tanto para colaboradores da empresa quanto para a comunidade em geral. Sempre com o objetivo de informar sobre os riscos associados ao uso da energia elétrica e as medidas de segurança que devem ser adotadas para evitar acidentes”, explica.

Dentro deste contexto de conscientização, a CPFL Paulista destaca algumas orientações de segurança para quem vai construir ou reformar:

Planeje sempre suas atividades, utilize sempre equipamentos de segurança e mantenha uma distância segura de toda a rede de energia elétrica.

Ao manusear barras de ferro, réguas de alumínio ou outros materiais metálicos, mantenha-os longe da rede elétrica.

Cuidado ao manobrar caminhões com betoneiras, caçambas ou guindastes. A aproximação com a rede elétrica pode causar um choque fatal.

Preste muita atenção na posição dos andaimes para que eles não esbarrem nos fios elétricos. Quando subir, você também não deve se aproximar dos fios de energia elétrica.

Tenha cuidado ao usar o cabo extensor, e outros equipamentos com partes metálicas, durante a pintura. Um simples toque ou aproximação da rede elétrica é choque na certa.

Ao limpar fachadas, cuidado para não encostar qualquer instrumento metálico na rede elétrica.

Confira essas e outras dicas em: https://guardiaodavida.com.br/.

Qualidade do fornecimento

Acidentes e imprevistos envolvendo a rede de energia também podem afetar o dia a dia da população, ocasionando interrupção de energia e impactando no tempo de restabelecimento do serviço. Em 2023, a CPFL Energia registrou 4 mil interrupções no fornecimento de energia ocasionadas por algum tipo de incidente, causado pela população.

“O resultado que buscamos é zero ocorrência do tipo, não apenas pelas questões que afetam o fornecimento de energia, mas, principalmente, pelos riscos de acidente.”, conclui Lopes.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,5 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).