Uma das tendências que voltou a reinar, especialmente entre os mais jovens, é o skinimalismo. Modelos como Gisele Bündchen, Bella Hadid, e até mesmo o clã Kardashian, já entraram na nova era clean quando o assunto é maquiagem.

Essa expressão é uma combinação de “skin” (pele) e “minimalismo”, e já conquistou adeptos e seguidores, que buscam por uma make mais simples e que dê espaço à própria pele natural. No skinimalismo, a filosofia é simples: menos é mais. Menos passos, menos produtos e mais eficácia.

Portanto, como essas pessoas podem adotar uma abordagem completa para o cuidado da pele dentro dessa filosofia? De acordo com Mayla Carbone, médica dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), para adotar uma rotina de skincare alinhada ao skinimalismo, é importante começar com uma base sólida de cuidados básicos. Isso inclui limpeza, hidratação e proteção solar.

“A limpeza é fundamental para remover impurezas, oleosidade e resíduos de maquiagem. Escolha um produto de limpeza suave, de preferência sem fragrâncias artificiais ou agentes agressivos, e lave o rosto delicadamente, evitando esfregar com força”, destaca Mayla.

A dermatologista levanta o alerta para a etapa da hidratação, essencial para manter a pele macia. “Costumo recomendar hidratantes leves e não comedogênicos, que não obstruam os poros. Produtos à base de ingredientes naturais, como ácido hialurônico, aloe vera ou óleos vegetais, são boas escolhas para nutrir a pele sem pesar”, diz. “Acho importante ressaltar que a rotina de cuidados com a pele associada aos lasers e outras tecnologias, também é uma maneira de auxiliar nesse tratamento para melhorar os poros e o viço”.

E claro, a proteção solar diária é fundamental para conservar a pele natural. “O uso de um protetor solar com amplo espectro é crucial para proteger a pele dos danos causados pelos raios UV, prevenindo o envelhecimento precoce, manchas e até mesmo câncer de pele. É importante ressaltar que não se deve utilizar protetor solar corporal no rosto, pois isso pode ocasionar o aumento de cravos, irritação ou foliculite devido à obstrução dos poros. Procure por um protetor solar facial leve, de preferência com textura não oleosa, para uma aplicação confortável e discreta”, alerta Mayla.

Além desses passos básicos, é importante entender que o skinimalismo encoraja a simplicidade e a moderação no uso de outros produtos. Em vez de sobrecarregar a pele com uma infinidade de cremes, soros e tratamentos, escolha alguns produtos essenciais que atendam às necessidades específicas da sua pele com a ajuda de um médico dermatologista. “Precisamos escutar nosso corpo e ajustar nossa rotina conforme necessário, sempre priorizando o bem-estar da pele em vez de seguir tendências ou modismos. A abordagem skinimalista pode ajudar neste ponto, por simplificar e descomplicar a rotina de skincare e oferecendo uma aparência clean, fresca e natural”, finaliza Mayla.