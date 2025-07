CPM 22, Kiara Rocks e Makna reforçam evento Santa Bárbara Rock Fest 2025

O Santa Bárbara Rock Fest 2025 acaba de anunciar novas atrações para o Palco Terra, o principal do evento, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste. O destaque das novidades é a banda CPM 22, que sobe ao palco no domingo (24), prometendo um show explosivo com os clássicos que marcaram gerações e faixas inéditas do novo álbum Enfrente. Kiara Rocks e Banda Makna dão força ao line-up no sábado (23).

Com mais de duas décadas de estrada, o CPM 22 é um dos maiores nomes do hardcore nacional. A banda, que despontou no início dos anos 2000, segue como referência do gênero e acaba de lançar seu oitavo álbum de estúdio, sete anos após o trabalho anterior. Enfrente traz 14 faixas inéditas e autorais, além de marcar a estreia dos músicos Ali Zaher Jr. (baixo) e Daniel Siqueira (bateria). Entre as novas composições, destacam-se Mágoas Passadas, Dono da Verdade e Alívio Imediato, todas mantendo a identidade sonora que consagrou o grupo no cenário brasileiro, segundo veículos como Rolling Stone Brasil e POPline.

A programação do sábado (23) também ganhou força com duas bandas: a Makna e Kiara Rocks. A Banda Makna, que abre os trabalhos às 17 horas, promete reinventar os clássicos do rock com vocais potentes, solos marcantes e uma performance de tirar o fôlego. No time, nomes como Cristopher Clark (vencedor do The X Factor Brasil), Haven, Ivan Busic (Dr. Sin) e produtores do renomado Midas Music e apadrinhamento de Rick Bonadio.

Já o show da Kiara Rocks será às 19 horas, trazendo sua nova formação e o carisma explosivo do vocalista Kadu Pelegrini. Com 15 anos de carreira, a banda soma três álbuns lançados, mais de seis milhões de acessos na internet e um currículo que inclui apresentações de peso, como no Palco Mundo do Rock in Rio 2013, quando dividiram line-up com Iron Maiden, Slayer e Avenged Sevenfold. O grupo retorna agora com identidade renovada, unindo a energia do hard rock, riffs marcantes e baladas intensas.

Essas três bandas se unem aos headliners já confirmados do festival: Krisiun e Massacration (sexta, 22), Tihuana e Titãs (sábado, 23), e Dead Fish e Jota Quest (domingo, 24), compondo um line-up robusto, que mistura nomes consagrados, novas promessas e diversidade de estilos dentro do rock nacional, além das 44 bandas selecionadas após período de inscrição, avaliação, seleção e curadoria.

“Estamos a pouco menos de um mês do Rock Fest e a gente tinha dito lá atrás que nós teríamos novidades. Teremos, então, mais três bandas que irão compor o palco principal, junto dos outros headliners, com expectativa de grandes shows. Gostaria de agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e à secretária de Cultura do Estado Marília Marton por essa parceria que vai permitir uma edição histórica do festival aqui na nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Outros palcos

Além do Terra, também compõem a estrutura do evento os palcos Água, Jam, Gig e Cidade do Rock. No GIG, vão se apresentar Threepsy, Válvera, Soul da Toga, Fogo 51, Lost80s, Hugo Mariutti, Eskröta, Alívio Cômico, Terno de Madeira, Velmas e Malu Rajer (veja mais abaixo). Todas elas tocarão pela primeira vez no festival.

Já no Água, o line-up terá Master Of Reality (cover de Black Sabbath), Avril Lavigne Experience, Killers Kiss Cover, Mantenha a Dúvida (Charlie Brown Jr.), Hallted Evanescence Cover, Cwknot Slipknot Cover Brasil, Visions Stratovarius Tributo, Shop Suit – System of a Down Cover, Flor ET (repertório autoral), Supersonic (Oasis) e Green Day Cover Brasil.

Por sua vez, no palco Jam As bandas escolhidas são Urdza, Duunum, Maré Tardia, Drenna, Outrunner, Plutão Já Foi Planeta, Asfixia Social, Jupta, Magüerbes, Crucifixion BR e Canto Cego. Todas elas tocarão pela primeira vez em uma edição do Santa Bárbara Rock Fest.

Por fim, o palco Cidade do Rock é dedicado a bandas barbarenses. As bandas escolhidas são Nightfall – Nightwish Tribute, Banda Uppercut, Old Hunters, Jaeder Menossi Interestellar Experience, Sharded, Hellskitchen, The Iron Troopers, The New Drunks, Allan Kevyn, SKA7 e Lighthouse.

Evento

Criado em 2014, o Santa Bárbara Rock Fest é referência em evento público e se consolidou como Maior Festival de Rock de bandas independentes. Com sua casa no Complexo Usina Santa Bárbara, o Festival incentiva a composição e produção musical, valoriza a arte como fonte de cultura e lazer, aprimora e desenvolve o âmbito musical, além de revelar os talentos da cidade e região.

A 8ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e FAM (Faculdade de Americana), apoio do Tivoli Shopping e SOS Telecom, media partner com a Rádio Santa Bárbara FM, EPTV, Grupo Liberal e FM Gold 94.7, gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento serão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Conheça as atrações principais do Palco Terra e veja dias e horários das apresentações:

Krisiun

Dia 22 de agosto (sexta-feira), às 21h

Formado em 1990 pelos irmãos Alex, Moyses e Max Kolesne, na cidade de Ijuí (RS), o Krisiun é um dos nomes mais respeitados do brutal death metal mundial. Reconhecido por sua técnica impecável, sonoridade extrema e energia ao vivo, o trio consolidou-se como referência internacional com álbuns marcantes como Black Force Domain (1995), Apocalyptic Revelation (1998) e o clássico Conquerors of Armageddon (2000), que completa 25 anos em 2025. Produzido por Erik Rutan e lançado pela Century Media Records, esse álbum elevou o padrão do gênero com brutalidade e precisão. Com presença em grandes festivais como Rock in Rio e Wacken Open Air, o Krisiun continua influenciando gerações e promovendo turnês que celebram sua trajetória única e devastadora no metal extremo.

Massacration

Dia 22 de agosto (sexta-feira), às 23h

Criada em 2002 pelos humoristas do grupo Hermes e Renato, a banda é uma sátira irreverente ao heavy metal dos anos 1980, unindo humor escrachado a riffs poderosos e vocais agudos. Com álbuns cultuados como Gates of Metal Fried Chicken of Death (2005) e Good Blood Headbangers (2009), o grupo retornou em 2025 com Metal is My Life, trabalho que mistura crítica bem-humorada e peso sonoro, sendo eleito o melhor álbum do ano pela revista Roadie Crew. Com faixas como Macetation Apocalipse e Flight of The Chicken, o Massacration mantém seu estilo único que celebra e parodia o universo do metal com talento e autenticidade.

Banda Makna

Dia 23 de agosto (sábado), às 17h

Makna é uma banda que surge com a proposta de reinventar os clássicos do rock, aliando inovação e técnica a uma formação de músicos consagrados. Com uma sonoridade marcada por solos, duetos e trios vocais poderosos, a banda oferece uma experiência musical imersiva, dinâmica e arrebatadora.

O grupo conta com vocalistas de destaque: o vocalista da banda Supernoise, Cristopher Clark — vencedor do The X Factor Brasil — e Haven, cantora reconhecida por sua impressionante versatilidade vocal. No instrumental, o time é igualmente estrelado: Ivan Busic, lendário baterista do Dr. Sin; Fernando Prado, guitarrista do Supernoise e produtor musical do Midas Music; e Fernando De Gino, tecladista e também produtor no Midas Music.

Kiara Rocks

Dia 23 de agosto (sábado), às 19h

Há 15 anos na estrada, a Kiara Rocks foi formada em São Paulo com a proposta de fazer música autoral explorando diversas vertentes do rock. Com elementos clássicos, um show enérgico, riffs marcantes e poderosas baladas, a banda se destacou no cenário musical por meio da MTV Brasil e também no programa Astros, exibido pelo SBT. Com três discos lançados e uma legião de fãs, a Kiara Rocks acumula mais de 6 milhões de acessos na internet e tem em seu histórico produções com nomes de peso como Matt Sorum (Guns N’ Roses) e Dinho Ouro Preto (Capital Inicial). O ápice da carreira foi a apresentação no palco principal do Rock in Rio 2013, dividindo o line-up com Iron Maiden, Slayer e Avenged Sevenfold, diante de um público de 90 mil pessoas. Em busca de novos horizontes, a banda se relança no mercado com nova formação e identidade, agora liderada pelo vocalista Kadu Pelegrini, prometendo retomar os trilhos de seus grandes sucessos.

Tihuana

Dia 23 de agosto (sábado), às 21h

Formada em 1999 em São Paulo, a banda Tihuana ganhou destaque no rock brasileiro ao mesclar punk rock, rap, reggae, hardcore e música latina, criando uma sonoridade única e contagiante. Após um hiato de oito anos, o grupo retorna em 2025 com sua formação original — Egypcio (vocal), Román (baixo), Leo (guitarra), PG (bateria) e Baía (percussão) — para celebrar os 25 anos de carreira e o aniversário do icônico álbum de estreia Ilegal (2000).

A turnê comemorativa Tihuana 25 Anos estreou em abril na Vibra São Paulo e foi planejada para passar por 25 cidades brasileiras, incluindo grandes capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Santa Bárbara d’Oeste foi escolhida como uma das cidades da turnê, reforçando sua relevância no circuito nacional de eventos culturais e no cenário do rock. Com nova proposta visual e arranjos inéditos, os shows trazem de volta clássicos como Tropa de Elite, Que Ves?, Eu Vi Gnomos e Pula!, reacendendo a energia e irreverência que marcaram a trajetória da banda.

Titãs

Dia 23 de agosto (sábado), às 23h

A banda Titãs, um dos maiores ícones do rock brasileiro, surgiu nos anos 1980 em São Paulo e marcou gerações com sua mistura de rock, punk, MPB e letras provocativas. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, emplacou sucessos como Epitáfio, Pra Dizer Adeus, Sonífera Ilha e Marvin, influenciando profundamente a música nacional. Com diversas formações ao longo do tempo, os Titãs mantiveram sua relevância artística com trabalhos inovadores, como os álbuns Cabeça Dinossauro e Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Em 2023, reuniram sua formação clássica na turnê histórica Titãs Encontro, que rodou o Brasil e o exterior com mais de 30 shows esgotados, emocionando fãs antigos e novos. O grupo segue ativo e, em 2025, apresenta o espetáculo “Titãs Elétrico”, com Sérgio Britto, Tony Bellotto e Branco Mello.

Dead Fish

Dia 24 de agosto (domingo), às 17h

A banda Dead Fish surgiu no início dos anos 1990, em Vitória (ES), formada por cinco amigos que começaram tocando covers de punk rock internacional sob o nome Stage Dive. Com o tempo, passaram a compor músicas próprias e adotaram o nome definitivo. Tornaram-se referência no hardcore brasileiro por suas letras com forte conteúdo político e social, abordando temas como desigualdade, saúde, educação e injustiça. Lançaram seu primeiro álbum em 1998 e, desde então, construíram uma trajetória sólida com álbuns marcantes, turnês nacionais e internacionais, prêmios como o VMB e uma base fiel de fãs. Em 2024, celebrando mais de 30 anos de carreira, lançaram seu décimo disco, Labirinto da Memória, reafirmando sua essência combativa e sonora.

CPM 22

Dia 24 de agosto (domingo), às 19h

É uma das bandas mais icônicas do rock nacional, com mais de 20 anos de carreira e destaque por popularizar o hardcore melódico no Brasil nos anos 2000. Formada em São Paulo, a banda lançou oito álbuns de estúdio, entre eles o mais recente, Enfrente (2024), que marca o retorno após sete anos e apresenta 14 faixas inéditas. O grupo também conta com três trabalhos ao vivo, incluindo um acústico. Reconhecida por hits marcantes e letras que dialogam com a juventude e questões sociais, o CPM 22 soma apresentações em grandes festivais e turnês por todo o país. Em sua nova fase, o grupo incorpora os músicos Ali Zaher Jr. (baixo) e Daniel Siqueira (bateria), mantendo a essência que os consagrou e reafirmando sua relevância no cenário do rock brasileiro contemporâneo.

Jota Quest

Dia 24 de agosto (domingo), às 21h

Desde sua estreia nos anos 1990, a banda mineira Jota Quest se consolidou como um dos maiores nomes do pop-rock brasileiro, com mais de 8 milhões de discos vendidos e mais de 1 bilhão de streams e visualizações digitais. Com a mesma formação original — Rogério Flausino, Marco Túlio, PJ, Márcio Buzelin e Paulinho Fonseca — o grupo mantém uma trajetória de sucesso marcada por hits como Fácil, Dias Melhores e Amor Maior. Ao longo de mais de 4 mil shows no Brasil e no exterior, incluindo quatro apresentações no Palco Mundo do Rock in Rio, o Jota Quest celebrou 25 anos de carreira com a turnê JOTA25, que reuniu mais de 1,5 milhão de espectadores e confirmou a vitalidade da banda. Em 2024, lançaram o álbum De Volta ao Novo (Deluxe) e já preparam novidades para 2026.

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2025

Dia 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Krisiun (21h)

Massacration (23h)

Dia 23 de agosto de 2025 (sábado)

Banda Makna (17h)

Kiara Rocks (19h)

Tihuana (21h)

Titãs (23h)

Dia 24 de agosto de 2025 (domingo)

Dead Fish (17h)

CPM 22 (19h)

Jota Quest (21h)

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Mais informações: rockfestsbo.com

