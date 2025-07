A Secretaria de Saúde de Americana já aplicou 53.428 doses da vacina contra a gripe desde janeiro, segundo dados da Vigilância Epidemiológica atualizados até esta quarta-feira (23). Com a chegada do inverno e o aumento nos casos de doenças respiratórias, o município reforça o chamado para que a população se imunize.

A vacina está disponível gratuitamente, sem necessidade de agendamento, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nas unidades dos bairros São Vito e Praia Azul, o atendimento se estende até as 20h. A orientação é que os moradores levem um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

“A vacinação é uma das estratégias mais eficazes que temos para reduzir a sobrecarga do sistema de saúde nesta época do ano. A população precisa entender que, ao se vacinar, não está apenas se protegendo, mas também ajudando a prevenir surtos e complicações na comunidade”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

De acordo com o levantamento, a cobertura vacinal entre os três grupos prioritários está em 47% entre os idosos, 35,9% entre as crianças e 29,7% entre as gestantes.

“Os vírus respiratórios circulam com maior intensidade no inverno, e a vacina contra a gripe é uma ferramenta fundamental para conter esse cenário. Cada dose aplicada significa menos risco de internações e menos famílias impactadas por complicações graves”, ressaltou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

“Estamos garantindo que as vacinas estejam disponíveis em todas as UBSs, sem burocracia e com atendimento rápido. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e evitar que casos graves de influenza cheguem aos hospitais”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

