Luca Doncic foi trocado pelo Dallas Maverisks pelo veterano Anthony Davis e agora vai jogar com a lenda LeBron James. Aparentemente, o jogador estaria abalado com a informação.

Dončić já foi trocado uma vez na NBA, em 2018, quando foi draftado pelo Atlanta Hawks e imediatamente trocado para o Dallas Mavericks, seu time atual.

AS NOTÍCIAS QUENTES NO SEU WHATSAPP

Doncic está fora de atividade por lesão

É uma das trocas mais surpreendentes da história da NBA. Isso porque Luka Doncic era o principal jogador do Mavericks desde Dirk Nowitzki, ídolo da torcida e não havia nenhuma pista de que aconteceria algum dia. Enquanto isso, Davis deixa o Lakers após um título ao lado de LeBron James, em 2020.

De acordo com o GM Nico Harrison, do Mavericks, a troca serve para fortalecer a defesa do time.

“Acredito que defesas vencem títulos, mas ter um pivô que é All-Defensive Team e All-NBA com mentalidade defensiva nos dá uma chance melhor”, disse. “Nós fomos feitos para vencer agora e no futuro”.

Leia + Sobre todos os Esportes