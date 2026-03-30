A Prefeitura de Sumaré, por meio da rede socioassistencial, realizou uma oficina do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) no Cras Área Cura, com foco no acolhimento e fortalecimento de mães atípicas atendidas pelo equipamento.

A iniciativa teve como objetivo principal promover a troca de experiências, fortalecer vínculos familiares e comunitários e ampliar a função protetiva das famílias.

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A atividade reuniu mães de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista em um espaço de escuta qualificada e compartilhamento de vivências. A programação contou com uma roda de conversa mediada por assistente social e psicóloga do serviço, além de dinâmicas que estimularam o diálogo e a construção coletiva de estratégias para enfrentar os desafios da maternidade atípica.

Durante o encontro, as participantes puderam relatar experiências do cotidiano, discutir dificuldades enfrentadas e apresentar alternativas desenvolvidas ao longo do tempo para lidar com as demandas específicas do cuidado. O ambiente colaborativo favoreceu o acolhimento emocional e o fortalecimento das redes de apoio entre as famílias.

Informação Cras

Além do aspecto relacional, a oficina também teve caráter informativo. As profissionais orientaram as participantes sobre os direitos socioassistenciais das pessoas com deficiência, ampliando o acesso à informação e contribuindo para a garantia de direitos.

De acordo com a equipe do Cras Área Cura, ações como essa reforçam o papel dos serviços socioassistenciais na promoção do cuidado integral às famílias, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade. A proposta é consolidar o Cras como espaço de convivência, apoio e construção de autonomia, contribuindo para o desenvolvimento social no município.

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