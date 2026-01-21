O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) inaugura, na próxima quinta-feira (22), às 19h, em Santa Bárbara d’Oeste, a 38ª unidade do CreaLab Coworking. O novo espaço será na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d’Oeste (AEASBO), situado na Rua XV de Novembro, nº 882, Centro.

O coworking, que funciona como uma estação de trabalho compartilhada para profissionais registrados no Crea-SP e estudantes, oferece infraestrutura moderna para networking e desenvolvimento de projetos de forma gratuita. Todos os ambientes seguem um padrão estrutural, com salas de reuniões, mesas equipadas e recursos adequados para o uso de notebooks, sendo ajustados conforme as demandas de cada local.

Para a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey, a nova unidade é uma ferramenta estratégica para impulsionar a economia local e abrir portas para o empreendedorismo na área tecnológica.

“A inauguração da 38ª unidade do CreaLab Coworking, desta vez, em Santa Bárbara d’Oeste, reflete a nossa visão de um Conselho que proporciona os meios para a geração de emprego e renda, com o apoio de um ambiente pensado para acelerar carreiras e viabilizar parcerias estratégicas, resultando no fortalecimento das empresas locais”, diz.

De acordo com o presidente da AEASBO, engenheiro Everaldo Ferreira Rodrigues, a nova estrutura será um meio de integração entre as gerações da categoria e o compartilhamento de conhecimentos. “O CreaLab Coworking na associação é um espaço que aproxima desde o estudante até os profissionais mais experientes, criando um ambiente de colaboração que certamente resultará em um fortalecimento da nossa classe e em benefícios para toda a comunidade local”, ressalta.

Os espaços foram concebidos para possibilitar conexões, incentivar a inovação e fortalecer a aproximação entre os profissionais, os municípios e suas entidades de classe. As unidades estão disponíveis para uso gratuito, mediante agendamento on-line pelo site .



Serviço:

Inauguração CreaLab Coworking de Santa Bárbara d’Oeste

Data: quinta-feira (22/01)

Horário: 19h

Local: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d’Oeste (AEASBO) – Rua XV de Novembro, nº 882, Centro.