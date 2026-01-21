Homem de 74 anos teria forçado abraço e depois beijado menina de 10 anos sem o seu consentimento

Um caso de estupr0 de vulnerável foi registrado na manhã desta terça-feira (20) no Jardim Amanda, em Hortolândia. Policiais militares receberam pedido de socorro por uma criança de 10 anos na esquina das avenidas Brasil e Saldanha Marinho. A ocorrência foi registrada pelo 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI).

De acordo com informações, durante patrulhamento uma equipe policial foi acionada pela menina que relatou ter sido abordada por um homem. Segundo a vítima, o indivíduo insistiu para que entrasse em um comércio e, após solicitar um abraço, a beijou na boca contra sua vontade, ocasião em que ela conseguiu fugir e procurar os PMs.

De posse das características do acusado, os policiais militares realizaram diligências e localizaram o até então suspeito nas proximidades. Como o idoso de 74 anos foi reconhecido pela vítima, acabou conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu preso.

Segundo a legislação brasileira, o crime de estupro de vulnerável se configura por qualquer ato libidinoso praticado contra menores de quatorze anos, e não apenas pela conjunção carnal propriamente dita.

Tráfico: três homens e um menor detidos

Policiais militares realizaram a detenção de quatro pessoas por tráfico de drogas também nesta terça-feira (20) em Sumaré e Hortolândia: três homens e um adolescente. Os acusados foram encaminhados à Polícia Judiciária e permaneceram apreendidos.

O primeiro caso foi no período da manhã na Rua Florisvaldo de Oliveira, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora (Hortolândia). Durante patrulhamento a equipe policial visualizou dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença, tentaram fugir a pé. Um deles foi alcançado e abordado.

Em busca pessoal, foi localizada uma sacola contendo R$ 53,00 em dinheiro, um telefone celular, além de 0,202 kg de maconha, 0,010 kg de dry, 0,016 kg de crack e 0,076 kg de cocaína. Questionado, o indivíduo menor de idade confessou que os entorpecentes eram destinados à comercialização e que realizava a venda. Sendo assim, acabou apreendido na Delegacia.

Entorpecentes

Durante a tarde, desta vez na Rua Crenac, no Jardim Basilicata (Sumaré), policiais militares visualizaram dois homens vendendo drogas. Com a aproximação policial, os suspeitos fugiram em direções distintas e acabaram abordados.

Com um deles foi encontrado um microtubo de crack. Em diligências pelo local e rotas de fuga, foram encontradas porções de cocaína, crack, maconha e dry, além de R$ 270,00 em dinheiro, parte ocultada em via pública, em cano de esgoto e no interior de um veículo estacionado nas proximidades. Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde permaneceram presos.

Já na parte da noite, pela Rua dos Mognos, no Parque Rosa e Silva (Sumaré), uma equipe policial observou um homem tentar dispensar entorpecentes. Durante a abordagem, foram localizadas porções de cocaína e crack, além de R$ 100,00 em dinheiro.

Em diligências pelo trajeto percorrido pelo envolvido e após varredura no quarteirão, foram encontradas 32 gramas de maconha, 18 gramas de crack, 82 gramas de cocaína e 8 gramas de dry, indicando que o local era utilizado para a prática do tráfico de drogas. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

Furto e adulteração

Ainda em Hortolândia, houve um caso de receptação de produto furtado e adulteração de placas veiculares na mesma terça-feira (20). Segundo informações, PMs patrulhavam com informações sobre um veículo produto de furto que desobedecia ordens de parada emanadas por outras equipes policiais.

O automóvel foi localizado na Avenida dos Inajás, sendo feito acompanhamento até a Rua Tom Jobim, no bairro Jardim São Bento, onde o condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé, sendo localizado e abordado nos fundos de uma empresa.

O indivíduo confessou o furto do veículo. Com ele, foram apreendidos um telefone celular e a chave do automóvel, sendo constatada a adulteração da placa. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde o indivíduo permaneceu preso.