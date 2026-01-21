Desvio no tráfego para acessar Sumaré pela Honda; utilizar via marginal

Prefeitura de Hortolândia supervisiona obras de sinalização realizadas pela Microsoft em estrada que será duplicada

Leia Mais notícias da cidade e região

A aplicação da nova sinalização de solo na Estrada Municipal Valêncio Calegari, que em breve será duplicada, continua na divisa entre Hortolândia e Sumaré, desde o portal de entrada na avenida São Francisco de Assis, até o trecho da via onde a empresa Microsoft, responsável pela obra de duplicação e da nova sinalização, está sendo construída.

Agora, o trabalho acontece no sentido Hortolândia/Sumaré. No sentido inverso (Sumaré/Hortolândia), o trabalho já foi concluído. A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, supervisiona o serviço e realiza os desvios para evitar transtornos no tráfego durante as ações.

O motorista que trafega no sentido Sumaré-Honda, deve ir pela rua Vitória (Pq. do Horto), que margeia a Estrada Municipal Valêncio Calegari. O acesso está sinalizado pelas equipes da Prefeitura e é realizado antes da chegada ao portal.

“Motoristas devem ficar atentos com o tráfego na região. Conduzir dentro do limite de velocidade permitido também evita acidentes. Estamos monitorando e acompanhando o trabalho da empresa”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP