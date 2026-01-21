A empresária Selma Fabiane Angolini, conhecida como Fabi Angolini, de 42 anos, sócia-proprietária do bar Cão Véio de Santa Bárbara d’Oeste, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 21, após cair do 14º andar de um prédio residencial localizado na Rua Graça Martins, no Centro da cidade, ao lado do supermercado São Vicente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia foram acionados para o atendimento. Selma Fabiane Angolini chegou a ser socorrida e apresentava sinais vitais, mas o óbito foi confirmado no Pronto-Socorro Edson Mano.

A Polícia e a Perícia Técnica estiveram no local para os procedimentos de praxe. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fabi Angolini enfrentava quadro de depressão

Amigos relataram que Fabi enfrentava um quadro de depressão, informação que deverá ser considerada no contexto da apuração, sem que haja, até o momento, conclusões oficiais sobre o caso.