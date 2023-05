Em alta no mercado de suplementos, a creatina é o item

mais buscado pelos brasileiros que querem ganhar massa muscular e melhorar o seu rendimento esportivo. É o que aponta a edição de março do Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial. O suplemento está no ranking dos 10 produtos mais desejados do mês. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a evolução é impressionante: um aumento de 1.015%.

“Este maior interesse é perceptível no mercado de suplementos e de farmácia de manipulação. Tivemos, recentemente, pesquisas científicas muito consistentes apontando os efeitos benéficos da creatina, o que também elevou o preço do produto. É hoje considerado o suplemento mais seguro por médicos e nutricionistas”, explica a farmacêutica Thais Menegario.

Ocupando a terceira colocação do Radar de março, outro item chama a atenção. A procura pelo termo “cropped” teve alta de 73,5% em relação a fevereiro. As blusas de comprimento mais curto, febre nos anos 90, têm invadido o guarda-roupa feminino nos últimos anos e ganharam a adesão do público masculino também. “O resultado foi ainda impulsionado pelo meme ‘reage, bota um cropped'”, complementa João Lee, CEO da Simplex, pioneira na abordagem tecnológica de SEO (Search Engine Optimization) para aumento de tráfego online qualificado, conversão e vendas na internet.

No topo da lista do ranking, papel de parede é a grande surpresa do mês, registrando crescimento de 146,6% em relação ao mês anterior. “Sempre temos esses achados curiosos que, mais tarde, se confirmam ou não como tendência”, explica João.

iPhones e indústria de games

Os iPhones seguem firmes como um dos campeões de buscas, aparecendo na segunda colocação da lista de março, com uma alta de 118,8% no volume de cliques se comparado a fevereiro. “Já é comum diversos modelos de iPhones constarem nas primeiras colocações”, observa o executivo da Simplex.

Cadeiras gamer, notebooks e consoles de PlayStation também se destacam, apresentando aumentos de procura na ordem de 62%, 45% e 13,5%.

Confira, abaixo, o ranking completo com os dez itens que mais despertaram o interesse do brasileiro nos grandes e-commerces do país no mês de março e seus respectivos crescimentos em relação a fevereiro:

1 – Papel de parede (+146,6%)

2 – Iphone (+118,8%)

3 – Cropped (+73,5%)

4 – Cadeira gamer (+62%)

5 – Notebook (+45%)

6 – Playstation/console (+13,5%)

7 – Creatina (+2%)

8 – Blazer (+1,8%)

9 – Xiaomi (+1,1%)

10 – Tênis feminino (+0,9%)

Sobre o Radar Simplex

Criado em 2020, o Radar Simplex é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para captar tendências de consumo a partir de pesquisas online realizadas em mais de 2 milhões de landing pages de grandes e-commerces nacionais.

Sobre a Simplex:

A Simplex é uma startup especializada em aumento de tráfego online qualificado, conversão e vendas na internet. No Brasil, é pioneira na abordagem tecnológica de SEO (Search Engine Optimization), tendo desenvolvido ferramentas proprietárias de inteligência artificial e automação que ajudam empresas a alcançarem o topo do Google de forma rápida, com resultados escaláveis. A partir de escritórios no Brasil e na França, atende clientes em mais de 10 países da Europa, América Latina e Ásia, incluindo grandes varejistas como Carrefour, Leroy Merlin e Mobly, além de marcas como Sephora, Burger King e Itaú. Fundada em 2017, a empresa nasceu da ampla experiência em SEO de seus fundadores, João Lee, executivo brasileiro com sólida carreira na área de Web Analytics, e o francês Florian Bessonnat, que já foi gerente sênior de projetos no Yahoo e é professor de e-commerce na Universidade de Genebra. Suas duas principais ferramentas, o Indexa e o Sir Cache, têm foco na otimização de sites e criação automática de landing pages, com algoritmos que entendem as constantes alterações de melhores práticas do Google e outros sites de busca da internet. Mais informações: https://simplex.live/

