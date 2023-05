Depressão, ansiedade e estresse e os arranjos florais

Dicas de arranjos florais artificiais

Você quer saber uma maneira de se aproximar da arte e também cuidar do seu bem-estar físico e mental? Praticar uma atividade como montar arranjos florais traz muitos benefícios ao indivíduo, pode acalmar a mente, fortalecer a saúde emocional e ainda contribui para a redução do estresse e da ansiedade.

A artista floral Cris Marcante (@crismarcante no Instagram), criadora do método Sublime Arranjo, conta que as pessoas procuram seu curso não somente para ter uma renda extra, mas também como terapia. “É sabido que a arte floral tem um efeito benéfico na vida das pessoas. As cores, os formatos e a harmonia das plantas trazem a sensação de vitalidade. Algumas alunas já relataram que manusear plantas e flores acalma a mente, ajuda a diminuir a ansiedade e dá a sensação de paz interior”, explica Cris.

Alguns estudos científicos comprovam que o trabalho manual estimula o cérebro e ajuda a prevenir doenças degenerativas. “É o que percebemos em nossos cursos, com o senso de pertencimento e o resgate da identidade da pessoa, trazendo ela para a realidade e ajudando a tirar o foco de sentimentos ruins que a levam à depressão. É gratificante quando recebemos o feedback do aluno que diz que o curso de Arranjos Florais ajuda na evolução do seu tratamento psicológico. Isso nos dá ânimo para continuar contribuindo com o bem-estar das pessoas”, conclui Cris.

Maria Bonfim Marques Tavares é aposentada e há anos sofria com depressão e síndrome do pânico. Ela começou a aprender a fazer arranjos artificiais em janeiro de 2023. Logo no primeiro mês fez dois arranjos com flores desidratadas e vendeu rapidamente por R$700 cada: um para uma clínica e outro pra um salão de beleza.

“Mesmo tomando medicação para depressão, de dezembro a março fui ao Pronto Socorro cerca de 8 vezes! Com o curso eu voltei a ser a pessoa feliz que era antes. Faço com o maior amor! Aprender a fazer arranjos foi um divisor de águas na minha vida”, comemora.

Dona Maria não queria ficar em casa durante essa fase da aposentadoria, ainda mais sem ter o que fazer e com as doenças mentais que enfrenta. Tentou fazer vários cursos online, mas não se identificou com nenhum. Até encontrar o curso de arranjos florais artificiais. Ela conta que, além do efeito terapêutico, os arranjos também se tornaram uma fonte de renda importante para a família. “Já vendi mais de R$4.000 nesses primeiros dois meses de trabalho! Estou pronta para pegar encomendas grandes, já fiz uma parceria com uma loja muito grande aqui na minha cidade e estou negociando uma segunda parceria também grande. E é só o começo”, complementa.

Os arranjos florais, além da beleza visual, têm o poder da transformação, harmonizando a energia dos espaços, já que as plantas e flores dão mais vivacidade aos ambientes.

Vale enfatizar um conhecido ditado: “Mente sã, corpo são!” Então, aproveite para iniciar uma atividade nova em seu benefício. Montar arranjos florais é uma ótima opção!

Quem é Cris Marcante? Cris Marcante é decoradora, artista floral e empresária. Proprietária da Marcante Espaço Decor, uma referência nacional no mercado de arranjos e decorações. Uma das artistas florais mais conceituadas do País, foi ganhadora da etapa gaúcha do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (2014) e vice-campeã nacional em 2015, com mais de 11 mil inscritas. O sonho de infância de Cris era ser empresária no ramo de decoração. Desde 2006 se dedica à arte de montar e vender arranjos de flores artificiais. Harmonizar flores com decoração da residência