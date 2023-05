Noruega oferece especialização a profissionais do turismo

Com atrações para todas as estações do ano e diferentes perfis, a Noruega

é um destino a ser descoberto. O curso “Especialista em Noruega”, disponível na plataforma Bureau Mundo em português e no site Visit Norway em espanhol, permite aos profissionais do turismo latino-americano conhecerem ainda mais sobre o país e sua oferta turística. O curso em ambos os idiomas é gratuito.

Em diferentes módulos, são apresentadas informações essenciais para a promoção do destino escandinavo. Para além de temas como: viagens românticas, em família, cultura, natureza e hotelaria na Noruega, o curso também aborda outros tópicos mais específicos como viagens sustentáveis, turismo LGBTQIA+ e os principais eventos anuais no país.

O conteúdo é composto por textos, mas também vídeos e imagens do destino que ilustram as diferentes atrações e possibilidades turísticas. A especialização conta ainda com um certificado de conclusão para todos os usuários que completarem o curso e um teste ao final dos módulos.

A plataforma Bureau Mundo é um ponto de encontro digital do turismo e reúne conteúdos online e on-demand desenvolvidos para a indústria, além de eventos, cursos e campanhas digitais. Acesse o site.

Sobre o Bureau Mundo

Visando unir com muita sinergia, colaboração e constante troca, o Bureau Mundo é uma plataforma para ações digitais criativas e produtivas. Ele é um ambiente virtual para que as organizações possam se comunicar e se relacionar com profissionais e consumidores de viagem e turismo. Através de eventos e campanhas promocionais ou inspiracionais, cursos com certificação, espaço networking, e muito conteúdo customizado desenvolvido de maneira inovadora e com atitude colaborativa e princípios sustentáveis, impactamos e somos impactados positivamente pelo mundo. www.bureaumundo.com

