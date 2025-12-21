Creche para cães celebra fim do ano letivo com formatura e diploma “auscolar”

Imagina deixar o cão na creche e, ao fim do ano, receber uma foto dele em clima de formatura. Depois de meses de convivência, brincadeiras e aprendizados, nada mais justo do que comemorar com direito a beca, diploma e registro oficial. Foi com esse espírito que a creche para cães da Zona Norte de São Paulo, Patinhas Urbanas, transformou o encerramento do ano letivo em uma formatura simbólica dos seus “AUlunos”.



A iniciativa reuniu os pets em um ensaio fotográfico especial, inspirado nas cerimônias tradicionais de formatura, mas adaptado ao universo canino. Além das fotos, os tutores receberam o diploma “auscolar” referente a 2025 e um calendário para o próximo ano letivo, reforçando o clima de encerramento de ciclo e planejamento. O Patinhas Urbanas também promoveu um evento presencial de encerramento, com direito a desfile dos cães em um tapete vermelho para a entrega simbólica dos diplomas.



O ensaio foi assinado pela fotógrafa Vanessa Sallesaro e ganhou destaque nas redes sociais por meio do perfil @fotografia_de_caes. Nos registros, os cães aparecem caracterizados com a tradicional beca, em cenários preparados especialmente para a ocasião, o que ajudou a transformar a rotina da creche em uma cerimônia marcada por bom humor e afeto.



Segundo Daniel Navarro, sócio do Patinhas Urbanas, a proposta une leveza e significado. “A formatura é uma brincadeira, mas representa tudo o que o cão viveu ao longo do ano: adaptação, socialização e desenvolvimento emocional. É uma forma divertida de mostrar para o tutor que aquele tempo na creche também é aprendizado”, afirma. De acordo com ele, foi durante o evento que os tutores também conheceram, em primeira mão, as novidades e atividades previstas para o próximo ano letivo.



A entrega simbólica do diploma, acompanhada das imagens da formatura e do encontro presencial com os tutores, encerra a ação e transforma a experiência dos pets em uma memória afetiva para as famílias, celebrando o fim do ano letivo de maneira criativa, personalizada e integrada.

