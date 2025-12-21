‘Pancadão’ do Vila Soma é lacrado pela Operação Sossego

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Operação Sossego, realizou uma ação firme e decisiva que resultou na lacração de um evento irregular conhecido como “pancadão”, no Vila Soma, encerrando uma prática que há anos vinha causando angústia, insegurança e noites sem descanso a moradores do próprio Vila Soma e de bairros vizinhos, como o Jardim São Carlos.

Durante a operação, as equipes atuaram dentro da região do Vila Soma e constataram a realização de eventos em chácaras com som em volume extremamente elevado, funcionando como festas com cobrança de entrada, caracterizando atividade comercial irregular. No local, foram encontrados paredões de som de grandes proporções, medindo aproximadamente 4 metros por 4 metros cada, gerando perturbação contínua do sossego público, especialmente no período noturno.

Os frequentadores informaram que a responsável não se encontrava no local no momento da fiscalização, mas foi feito contato com a mesma. Questionada, ela apresentou apenas um contrato de locação da chácara, porém não possuía alvará de funcionamento, documento obrigatório para a realização de qualquer evento desse porte.

Diante das irregularidades, foi determinada a imediata paralisação das atividades, sendo lavrado Termo de Lacração do estabelecimento, por descumprimento da legislação vigente e das normas fiscais e administrativas do Município.

A responsável foi formalmente orientada a não romper o lacre sem a presença de um Fiscal de Postura, sendo alertada de que o descumprimento da ordem poderá configurar crime de desobediência, com responsabilização criminal.

Tanto a notificação quanto o termo de lacração foram devidamente assinados, ficando uma via em posse da notificada, comprovando plena ciência dos atos administrativos.

A Operação Sossego segue atuando de forma contínua em todas as regiões da cidade, combatendo a perturbação do sossego, o funcionamento irregular de eventos e qualquer prática que comprometa a qualidade de vida da população. A ação reforça o compromisso da administração municipal com a defesa das famílias, dos trabalhadores e das pessoas de bem, que têm o direito de descansar, conviver e viver com dignidade.

O prefeito de Sumaré destacou a importância da ação e da união das forças públicas. “Agora em Sumaré tem ordem. Para que haja progresso, na nossa cidade não será mais tolerado nenhum tipo de desordem. Quero parabenizar a Polícia Municipal, a Polícia Militar, os fiscais de Fiscalização e Postura, o Trânsito e toda a equipe que vem se dedicando ao projeto Operação Sossego”.

