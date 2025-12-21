Mãe, filha e padrasto morreram após um incêndio de grandes proporções atingir o apartamento onde viviam, na manhã deste domingo, 21 de dezembro, em um condomínio na avenida Francisco Luiz Razera, no bairro Água Branca, em Piracicaba.

Entre as vítimas está um homem de 48 anos. O cachorro da família também não resistiu às chamas.

O fogo se espalhou rapidamente pelo imóvel e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Apesar do atendimento, as vítimas foram encontradas sem vida.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

