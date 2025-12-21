Após ter a loja invadida durante a madrugada deste domingo (21), em Americana, no bairro Cidade Jardim, o comerciante responsável pelo estabelecimento recorreu às redes sociais para pedir apoio da população.
Ele relatou que criminosos quebraram a porta de vidro, entraram no local e furtaram uma grande quantidade de mercadorias. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência e o caso segue sob apuração. Qualquer informação que ajude na identificação dos envolvidos pode ser comunicada à polícia.
