Após ter a loja invadida durante a madrugada deste domingo (21), em Americana, no bairro Cidade Jardim, o comerciante responsável pelo estabelecimento recorreu às redes sociais para pedir apoio da população.

Ele relatou que criminosos quebraram a porta de vidro, entraram no local e furtaram uma grande quantidade de mercadorias. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e o caso segue sob apuração. Qualquer informação que ajude na identificação dos envolvidos pode ser comunicada à polícia.

Vídeo- loja roubada em Americana

