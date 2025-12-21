A Prefeitura de Sumaré recebeu, nesta quinta-feira (18), a doação de novos equipamentos que passam a integrar a estrutura da Cidade Mirim de Trânsito, importante espaço educativo voltado à formação cidadã de crianças da rede municipal de ensino. As doações foram realizadas pela Honda, empresa com sede no município, por meio de uma interlocução entre o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré e a Secretaria Municipal de Educação.

Ao todo, foram entregues 15 bicicletas aro 20, 15 bicicletas aro 16, 25 triciclos e 60 kits com acessórios de segurança, destinados tanto a crianças pequenas quanto às maiores. Os materiais irão ampliar e qualificar as atividades pedagógicas desenvolvidas no espaço.

Os novos equipamentos fortalecem as ações da Cidade Mirim de Trânsito, que simula o ambiente urbano com vias sinalizadas, faixas de pedestres e orientações práticas sobre convivência no trânsito. O objetivo é proporcionar um aprendizado lúdico, seguro e educativo, incentivando desde cedo atitudes responsáveis, respeito às regras e consciência coletiva.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle, destacou a relevância da parceria com a iniciativa privada. “Essa doação representa muito mais do que a entrega de equipamentos. Ela simboliza o cuidado com as nossas crianças e o compromisso conjunto com a educação e a cidadania. A Honda é uma parceira importante de Sumaré, e ações como essa contribuem diretamente para a formação de um futuro mais consciente e seguro”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, ressaltou o impacto pedagógico da iniciativa. “A Cidade Mirim de Trânsito é um dos nossos projetos especiais da Educação, que alia teoria e prática de forma acessível e atrativa. As bicicletas, triciclos e os kits de segurança ampliam as possibilidades de aprendizado e reforçam o trabalho que já realizamos com educação para o trânsito, cidadania e responsabilidade social”, explicou.

A Cidade Mirim de Trânsito integra o conjunto de projetos especiais da Secretaria Municipal de Educação de Sumaré, que desenvolvem ações complementares ao currículo escolar, com foco na formação integral dos estudantes. Por meio dessas iniciativas, o município promove valores como respeito, convivência, segurança e participação cidadã, contribuindo para o desenvolvimento de crianças mais conscientes e preparadas para a vida em sociedade.