Evento foi transferido da Represa do Marcelo e foco será no turismo e na economia criativa

Nos dias 23 e 24 de maio, o coração de Sumaré será o cenário de uma experiência que une lazer, cultura e desenvolvimento econômico. A Rota Cervejeira Sumaré 2026 será realizada na tradicional Praça Ana Azenha Macarenko, consolidando o município como um importante destino de experiências gastronômicas na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O evento é uma correalização do POLO Cervejeiro da RMC com a Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. Das 12h às 21h, a Praça Macarenko receberá uma ocupação qualificada, oferecendo um ambiente seguro e familiar que combina o melhor da produção artesanal com entretenimento de qualidade.

Gastronomia e Cultura Regional

A edição contará com oito cervejarias renomadas do Polo Regional, disponibilizando mais de 50 torneiras de chopp com estilos que variam dos tradicionais aos sazonais. Estão confirmadas as cervejarias: Kalango, Maali, Marés, St. Kitts, Cervejaria Campinas, Gravetos, Daoravida e Tábuas.

Além da diversidade de rótulos, o público terá à disposição uma praça de alimentação completa com food trucks da região e uma Feira de Artesanato, composta exclusivamente por artesãos cadastrados no município, valorizando o talento local.

Fomento à Economia e Lazer

A programação cultural é um dos destaques, com seis bandas ao vivo e DJs nos intervalos, abrangendo gêneros como Blues, MPB, Samba e Rock. Para a administração municipal, a Rota Cervejeira é mais do que um evento de lazer: é uma ferramenta estratégica de fomento à economia criativa.

“A Rota Cervejeira na Praça Macarenko posiciona Sumaré como um destino regional de experiências. Nossa intenção é unir o potencial turístico do nosso centro urbano à força da gastronomia e da produção artesanal. É um evento que gera renda para produtores, fortalece o comércio e valoriza o turismo local, mostrando que Sumaré é uma cidade vibrante e em constante desenvolvimento”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sábado (23/05)

• 13h: Duo Blues (Silvio Martins e Marcio Slim)

• 16h: Do Prado (Brasilidades / MPB)

• 18h30: Banda Rock Radio (Rock clássico)

Domingo (24/05)

• 13h: Banda Zabale (Samba e Brasilidades)

• 16h: Do Prado (Brasilidades / MPB)

• 18h30: Trio 7 Copas (Pop Rock Nacional e Internacional)

• DJs nos intervalos em ambos os dias.

SERVIÇO

• Evento: Rota Cervejeira Sumaré 2026

• Local: Praça Ana Azenha Macarenko – Sumaré/SP

• Data: 23 e 24 de maio de 2026 (Sábado e Domingo)

• Horário: Das 12h às 21h

• Atrações: 8 cervejarias artesanais, praça de alimentação, feira de artesanato e música ao vivo.

• Entrada: Gratuita e voltada para toda a família.