Corinthians e Vasco empatam em 1 a 1 no intervalo da final da Copa do Brasil. O jogo é a final do torneio que paga R$ 75 milhões ao campeão. A partida acontece no Maracanã e começou as 18h.
O Timão abriu o placar contra o Vasco aos 18 minutos do 1o tempo com Yuri Alberto.
O Vasco passou a pressionar na parte final da primeira etapa e teve boas chances, mas só conseguiu chegar ao empate aos 40’. Nuno Moreira aproveitou o cruzamento que veio da esquerda e de cabeça deixou tudo igual.
O atacante recebeu longo lançamento na área, dominou e tocou com tranquilidade na saída do goleiro Léo Jardim.
Aos 26, ele voltou a sobrar sozinho na frente do goleiro, mas isolou a bola e perdeu a chance de fazer 2-0 pro Corinthians.
A primeira partida terminou empatada em 0 a 0 e em caso de novo empate a partida vai direto para a disputa de pênaltis.
