Com avanço de 501,5% no crédito, Banco do Povo fortalece economia de Sumaré

O Banco do Povo Paulista (BPP) em Sumaré, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, registrou crescimento expressivo no primeiro trimestre de 2026, tanto no volume de atendimentos quanto na liberação de crédito. Os dados reforçam o papel do programa como instrumento estratégico de incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda no município.

De acordo com relatório técnico elaborado pelo Departamento de Economia da Secretaria, o levantamento detalha os atendimentos mensais, os principais canais de acesso e os valores concedidos entre janeiro e março, subsidiando a análise do desempenho institucional e a tomada de decisões estratégicas.

Somente em março de 2026, foram realizados 172 atendimentos, sendo 74 presenciais (43%) e 98 por meios remotos, como telefone, WhatsApp e e-mail (57%). O cenário evidencia a consolidação dos canais digitais como principais portas de entrada da população, garantindo mais agilidade e comodidade, sem prejuízo da importância do atendimento presencial.

No acumulado do trimestre, o BPP somou 442 atendimentos, frente a 294 no mesmo período de 2025 — um crescimento de 50,3%. O resultado reflete a ampliação da capacidade de atendimento e o fortalecimento das ferramentas digitais, indicando maior procura pelos serviços e ganho de eficiência operacional.

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Números

Os números relacionados ao crédito são ainda mais expressivos. Em março, foram liberados R$ 223.765,17 em financiamentos, distribuídos em 12 operações — o melhor desempenho do período. No total do trimestre, o volume concedido atingiu R$ 458.993,21, em 24 operações, representando um salto de 501,5% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Os recursos foram destinados principalmente a microempreendedores, trabalhadores informais e pequenos negócios, contribuindo diretamente para a geração de renda e o fortalecimento da economia local. Outro destaque é a predominância do público feminino, responsável por 62,5% das operações, evidenciando o estímulo ao empreendedorismo feminino e à autonomia econômica.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a relevância dos resultados. “Os números demonstram que Sumaré segue avançando, ampliando o acesso ao crédito, incentivando o empreendedorismo e criando oportunidades concretas para a população”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a modernização dos serviços. “O crescimento dos atendimentos, especialmente por canais digitais, reflete a eficiência e a modernização da gestão pública”, pontuou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o impacto direto das políticas públicas. “A expansão significativa das concessões de crédito evidencia como as políticas públicas podem impulsionar a economia local, apoiando pequenos empreendedores e promovendo desenvolvimento”, destacou.

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