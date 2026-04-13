Núcleo especializado da Polícia Civil de SP investiga ao menos cinco pessoas em dois estados

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), realizou nesta segunda-feira (13) uma operação contra cinco pessoas que ameaçaram e ridicularizaram, na internet, os pais de Nicolly Fernanda Pogere, a adolescente de 15 anos encontrada m0rta e esqv4rt3j4da em julho do ano passado em Hortolândia.

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Pelo menos três dos cinco alvos são menores de idade, entre 13 e 17 anos. Os outros dois foram identificados apenas pelos apelidos usados nas redes sociais e pelos genitores.

Batizada de Persecutio, a operação investiga ameaças feitas por meio de grupos na plataforma Discord, e-mails, comunicações privadas e publicações no TikTok. As intimidações miravam Priscila Franciele Magrin (Pit Magrin), mãe, e Felipe Henrique Espanha, padrasto.

Manifestações

Segundo o Noad, o casal passou a ser alvo de “reiteradas ameaças e manifestações de escárnio e deboche” após a apreensão dos acusados de matar Nicolly. Com o tempo, as ameaças se tornaram mais graves e frequentes. A situação inclusive foi relatada em detalhes por Pit Magrin à reportagem do Novo Momento.

O ex-namorado da adolescente e a atual namorada dele, ambos menores de idade, foram apreendidos ainda em julho, dias após o crime. A operação mira cumprir mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros: Minas Gerais (3), São Paulo (1) e Pará (1).

Em Minas, os agentes cumprem mandados em endereços de Bicas, Ibirité, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Em São Paulo, há um alvo em Presidente Prudente e, no Pará, outro alvo em Ananindeua.

Os agentes buscam apreender dispositivos eletrônicos, computadores, smartphones e mídias de armazenamento, “auxiliando a efetiva identificação dos autores e o completo esclarecimento dos fatos, através de objetos, dispositivos e registros relacionados às ameaças perpetradas”.