Crianças aprendem sobre enriquecimento ambiental no curso de férias do Zoo

A técnica de enriquecimento ambiental foi o tema do curso “Feras de Férias no Zoo” nesta sexta-feira (12), último dia da atividade que reuniu cerca de 40 crianças de 8 a 12 anos de idade, no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana. O curso gratuito foi promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Parque Ecológico.

Os participantes do curso tiveram aulas sobre o tema enriquecimento ambiental no NEA (Núcleo de Educação Ambiental). A técnica promove a qualidade de vida dos animais em cativeiro, estimulando o comportamento natural das espécies. Em seguida, as crianças foram até os recintos da Ariranha macho, chamada “Uarini”, e dos lobos, onde puderam acompanhar a prática do processo para a alimentação dos animais.

“Os participantes presenciaram a técnica do enriquecimento ambiental e tiveram a oportunidade de aprender sobre diversos temas durante o curso. Acompanharam o trabalho de preparação dos alimentos dos animais, receberam informações sobre os animais que vivem nos biomas brasileiros, animais em extinção, a importância e o papel de cada um para a preservação das espécies, a conservação dos parques naturais e o respeito ao meio ambiente”, disse a bióloga e coordenadora do NEA, Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

LEIA + NOTÍCIAS

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a importância da educação ambiental e da integração das crianças com o meio ambiente. “Desde cedo, é importante que as crianças tenham noções sobre as questões ambientais. Foram três dias de curso onde os participantes conheceram de perto a rotina, acompanharam o trabalho realizado pela equipe do Parque Ecológico junto aos animais do zoológico e participaram de atividades no Núcleo de Educação Ambiental, que foi reformado e entregue esta semana pelo prefeito Chico Sardelli. Um espaço muito importante para a cidade que não recebia grandes reformas há 27 anos”, disse Fábio.

O NEA do Parque Ecológico desenvolve programas de educação ambiental com a realização de capacitação para professores, visitas monitoradas para alunos, curso de férias para crianças. O objetivo é promover o conhecimento e a conscientização sobre a preservação da fauna, flora e dos recursos naturais.

As visitas monitoradas podem ser agendadas gratuitamente pelo telefone (19) 3461-7503. O número máximo de alunos para o atendimento é de 40 crianças e o tema trabalhado com os alunos pode ser definido com o professor da turma. Geralmente, são agendados dois grupos por dia, nos períodos da manhã e da tarde, de quarta a sexta-feira. A visita dura em torno de duas horas.