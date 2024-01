Rede de saúde mental tem ações de conscientização durante o Janeiro Branco

A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da rede de saúde mental, promove uma série de ações durante o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre o tema. Na campanha deste ano, as atividades são voltadas para a importância da prevenção visando a promoção da saúde mental e integral.

No CAPS Infantojuvenil “Larissa de Almeida”, estão sendo realizadas rodas de conversa semanais com os usuários e seus familiares a respeito do assunto. Na próxima semana, entre os dias 15 e 19, os colaboradores da unidade entregarão panfletos informativos na região da Avenida de Cillo e promoverão palestras na recepção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, voltadas aos usuários do sistema público de saúde.

Já os CAPS AD (Álcool e Drogas) “Nova Vida” e Adulto “Arte & Vida” estão realizando abordagens ativas na região dos bairros Vila Dainese e Jardim Dona Rosa, com entrega de panfletos relacionados ao tema, além de palestras informativas aos usuários dos equipamentos e seus familiares.

“Esta é uma campanha importantíssima realizada no mundo todo que visa a conscientização sobre um tema bastante frequente em nossa sociedade, que é a saúde mental. É fundamental realizar ações de prevenção e levar informações para o máximo de pessoas possível, não só neste mês de janeiro, como também durante todo o ano”, destaca a supervisora da rede de saúde mental, Paula Reimão.

Além dos CAPS, as atividades de conscientização do Janeiro Branco estão sendo promovidas também nas unidades de atenção básica. Durante todo o mês, as UBSs e ESFs realizam palestras, grupos para psicoeducação coordenados pelos psicólogos da rede, distribuição de folhetos informativos à população e rodas de conversa com usuários para reflexão sobre a prevenção.

Os profissionais da rede de saúde mental vão realizar também atividades pontuais de psicoeducação para usuários e colaboradores das unidades de saúde, que vão ocorrer no dia 15 de janeiro, às 8h, na UBS Vila Gallo, e no dia 30 de janeiro, no mesmo horário, na ESF Jaguari.

