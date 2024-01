Descubra profissões que podem transformar sua vida e carreira nos EUA em 2024

O início de um novo ano não apenas marca uma virada no calendário, mas também simboliza a esperança de mudanças significativas na vida das pessoas. Para muitos brasileiros, este é o momento ideal para traçar novos rumos e concretizar metas que, em alguns casos, estiveram em espera por anos, como a busca pelo tão almejado sonho americano.

Há mais de uma década, os Estados Unidos têm enfrentado o desafio da escassez de mão de obra. Em 2024, essa situação tende a agravar-se, com uma média de 11 milhões de novos empregos mensais sendo gerados no país, conforme indicam os dados do Bureau of Labor and Statistics (BLS).

No entanto, uma parcela significativa dessas vagas permanece sem preenchimento.

A persistente falta de mão de obra qualificada nos Estados Unidos cria um cenário propício para imigrantes que buscam prosperar em suas carreiras.

O rápido aquecimento da economia pós-pandemia, a falta de interesse das gerações mais jovens em profissões tradicionais e a globalização, que levou talentos americanos para o exterior, são fatores-chave que contribuem para a escassez de profissionais nos EUA.

Oportunidades para Imigrantes

Diante desse cenário desafiador, o governo norte-americano oferece cotas anuais de green cards, especialmente destinadas a profissionais qualificados. Os vistos EB (Employment-Based) são a porta de entrada para estrangeiros contribuírem para a força de trabalho americana, e os brasileiros têm se destacado como beneficiários significativos nos últimos anos.

A jornada de imigração para os Estados Unidos envolve escolhas cruciais, e a seleção do visto de trabalho adequado é um passo essencial para garantir uma experiência segura e bem-sucedida.

Imigrantes em Destaque no Setor da Construção

A Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB) informou que, em 2022, os trabalhadores imigrantes representaram um recorde de 25% na força de trabalho da indústria da construção.

A falta de profissionais nessa área impacta projetos financiados pela Lei Bipartidária de Infraestrutura de 2021, levando a atrasos e contratação de trabalhadores menos qualificados.

No entanto, há um aspecto positivo para os trabalhadores diante dessa escassez: os salários médios na construção aumentaram 5% em 2022, ultrapassando a média salarial da força de trabalho em geral. E a expectativa é que essa tendência tenha persistido com um crescimento de 4,4% até o final de 2023.

Apesar do aumento da presença de imigrantes, a indústria ainda não se recuperou totalmente, mantendo a taxa de vagas de emprego acima dos níveis de 2019.

10 Profissões em Alta e a Carência de Mão de Obra

Além do setor da construção, outras 10 profissões têm se destacado como oportunidades de trabalho para os imigrantes brasileiros:

Médicos: Estima-se que 83 milhões de pessoas vivem em áreas sem médicos suficientes, especialmente na Flórida e Califórnia. Enfermeiros: Com um déficit de 1.1 milhão, estados como Califórnia e Texas lideram a demanda crescente. Fisioterapeutas: A idade da população americana aumenta a necessidade, oferecendo remunerações que ultrapassam 100 mil dólares anuais. Dentistas: Com apenas 60 para cada 100 mil habitantes nos EUA, a profissão é uma das mais bem pagas, com salários médios entre 158 e 208 mil dólares. Engenheiros: Prevê-se um déficit de seis milhões até 2026, com rendimentos anuais entre 90 mil e 190 mil dólares, especialmente em áreas como Óleo e Gás. Pilotos: A falta de pilotos leva ao cancelamento de mais de 130 mil voos desde 2020, estimando-se a necessidade de 150 mil novos profissionais nos próximos cinco anos. Educadores: O déficit cresce, especialmente em estados como Washington e Arizona, com rendimentos entre 60 e 90 mil dólares. TI: Com 1.5 milhão de vagas até o final do ano, profissionais de TI podem receber salários anuais de até 300 mil dólares, especialmente na Califórnia, Texas e Nova York. Logística: Profissionais dessa área são essenciais em todos os estados, com remunerações anuais que ultrapassam 100 mil dólares, especialmente para motoristas de caminhões e engenheiros de logística. Empresários: O superaquecimento da economia atrai empresários estrangeiros, com brasileiros liderando a fundação de mais de 1.400 empresas nos últimos anos, especialmente na Flórida.