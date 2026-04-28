Crime Ambiental: Hortolândia retira material descartado no Jd. Novo Ângulo

Descarte regular e gratuito pode ser feito em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária na cidade

O mutirão de zeladoria nos espaços públicos de Hortolândia está intensificado com os serviços das equipes da Prefeitura neste início de semana. Na rua João Ravanhani, no Jardim Novo Ângulo, uma área verde que recebe o descarte irregular de lixo e restos de construção recebeu a limpeza geral com a retirada dos materiais realizada por meio de retroescavadeira. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, o crime ambiental é recorrente na área e pode ser denunciado pelo aplicativo Agenda Verde, da Administração Municipal. Em caso de flagrante, o infrator recebe multa.

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A Prefeitura possibilita o descarte regular e gratuito destes materiais em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), localizados em diferentes regiões. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pela parte operacional destes dispositivos, em 2025, 94.817 passaram pelos PEVs para descartar corretamente os materiais. Em janeiro deste ano, já foram contabilizadas 11.409 visitas nos pontos, um aumento de 1.699 pessoas em comparação às 9.710 que utilizaram os PEVs em janeiro do ano passado.

MAIS ZELADORIA

Além da retirada de material descartado irregularmente no Jardim Novo Ângulos, a Prefeitura de Hortolândia iniciou o mutirão de poda do mato e limpeza no canteiro central da avenida da Emancipação. O trabalho permanece nos próximos dias em toda a extensão da via. A mesma ação também acontece em áreas verdes do Jardim Terras de Santo Antônio.

No Jardim Nova Europa, a limpeza de bueiros está intensificada em dispositivos localizados no bairro. Na rua Rubi, no Jardim Santa Esmeralda, a Administração Municipal realiza o conserto de um afundamento de solo. Já no Jardim Interlagos, continua a reforma do sistema subterrâneo com a manutenção e a troca de tubulações na rua Rio Tapajós que passará por total reestruturação com construção de pista de caminhada e ciclovia.

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