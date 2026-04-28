Prefeitura de Americana abre inscrições para curso gratuito na área de logística

O Programa Futuro Certo, das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Operações logísticas em armazém – técnicas de utilização do WMS”, em parceria com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis (Sincomerciários).

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As inscrições devem ser realizadas presencialmente até o dia 4 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na sede do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), localizado na Rua Anhanguera, nº 16, em frente ao Mercado Municipal, na região central. É necessário apresentar documentos pessoais. As aulas serão ministradas de 11 a 15 de maio, das 8h30 às 11h30, também no Cuca.

A utilização de um sistema WMS (Warehouse Management System) envolve um conjunto de técnicas e práticas voltadas para automatizar, organizar e otimizar as operações logísticas de um armazém, desde o recebimento até a expedição.

“O setor de logística é um dos mais promissores atualmente no que se refere a vagas de trabalho. O segmento requer qualificação constante para garantir que o produto chegue ao lugar certo, no momento certo e com o menor custo possível, abrangendo transporte, armazenagem e gestão de estoques. O curso é uma boa oportunidade para pessoas que desejam se aperfeiçoar na área”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

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