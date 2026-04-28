O Spotify divulgou hoje os resultados do 1º trimestre de 2026, iniciando o “Ano de Elevar a Ambição” com forte impulso em todo o negócio e inovação contínua em nossa plataforma. Os resultados do trimestre ficaram em linha ou acima das expectativas em todos os principais indicadores: o crescimento de usuários ativos mensais (MAU) e de assinantes permaneceu sólido, ultrapassando 760 milhões de usuários ativos mensais, e alcançamos nossa segunda maior margem bruta até hoje.

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Alex Norström, Co-CEO, afirmou:

“Superamos 760 milhões de MAU, atingimos o crescimento de assinantes que planejávamos e observamos um engajamento saudável tanto de usuários existentes quanto de reativações e novos usuários. Desde o lançamento global de uma experiência gratuita mais personalizada, usuários em mercados-chave como os EUA estão ouvindo e assistindo mais dias por mês. Tudo isso reforça nossa confiança em um crescimento contínuo de usuários e assinantes, baixa taxa de cancelamento e progresso consistente em receita e margem.”

Gustav Söderström, Co-CEO, disse: “Estamos bem posicionados graças à nossa ampla e engajada base de usuários, aos fortes relacionamentos com criadores e a anos de investimento em personalização e infraestrutura em escala. Juntos, esses fatores criam uma plataforma capaz de aproveitar este momento e desbloquear novos vetores de crescimento, permitindo alcançar patamares antes inimagináveis. Vemos espaço significativo para crescer em usuários, formatos e engajamento, além de expandir o que o Spotify é e pode se tornar ao longo do tempo.”

Spotify em números

761M de usuários ativos mensais (MAU) 22% na América Latina

de usuários ativos mensais (MAU) 293M de assinantes Premium 24% na América Latina

de assinantes Premium ~7 M de títulos de podcasts

de títulos de podcasts 590.000+ podcasts em vídeo

podcasts em vídeo 700.000+ audiolivros em mercados de língua inglesa

audiolivros em mercados de língua inglesa US$ 11 bilhões pagos à indústria da música em 2025; ( ~US$ 70 bilhões pagos à indústria da música desde nossa fundação)

pagos à indústria da música em 2025; ( pagos à indústria da música desde nossa fundação) O Spotify funciona em mais de 2.000 dispositivos de mais de 200 marcas

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