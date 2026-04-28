Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cerca de 10 pessoas agredindo cães pitbull no bar Adega Trinca Drinks, no bairro Parque das Nações, em Americana.

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Segundo apuração, cães da raça teriam atacado um animal de menor porte, motivando a tentativa de separação. Dois animais já foram resgatados e passam bem. O terceiro cão, de menor porte, ainda não foi localizado. O caso gerou revolta e pedidos de responsabilização dos envolvidos.

Vídeo ataque a pitbull

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