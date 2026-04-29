– A Campanha “Todo Mundo Paga Meia” que garante ingressos a R$60 para o TEDxCarioba 2026 entra na reta final. A condição especial é válida até o dia 30 de abril ou enquanto houver disponibilidade no lote promocional.

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O TEDx Carioba acontece no dia 23 de maio, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, e marca uma nova fase do projeto, agora com formato ampliado, estrutura mais robusta e público maior. “Estamos nos últimos dias de uma campanha pensada para democratizar o acesso ao TEDx Carioba. A ideia é permitir que mais pessoas vivenciem essa experiência e tenham contato com ideias que realmente provocam transformação”, afirma a curadora e organizadora do evento, Flávia Rigonato Rodrigues.

Uma tarde de ideias, conexões e experiências

A edição 2026 contará com 11 palestras no formato TED Talks, com até 18 minutos cada, distribuídas ao longo de uma tarde dedicada a conhecimento, reflexão e networking. Com o tema “Atmosfera”, o evento propõe uma reflexão sobre os ambientes que criamos — internos e externos — e como eles influenciam decisões, emoções, relações e trajetórias. “O TEDx não é apenas sobre ouvir palestras, mas sobre viver uma experiência que transforma a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Cada talk tem o potencial de gerar uma mudança real”, destaca Flávia.

Além das apresentações, o público poderá vivenciar momentos de troca, conexão e interação, em um ambiente pensado para estimular novas perspectivas e encontros.

A edição de 2026 do TEDxCarioba reunirá palestrantes de diferentes áreas, trazendo uma programação diversa e complementar. Entre os nomes confirmados estão o influenciador digital Zanq; os auditores da Receita Federal do Brasil, Mario de Marco e Fabiano Coelho; a vereadora e defensora contra o abuso infantil Ana Carolina Oliveira; a artista olfativa Karola Braga; a empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel; o botânico e referência em restauração ecológica Ricardo Cardim; o econofísico Luiz Lucas; a neuropsicóloga Gabriella Conte; o tenor César Camargo; o especialista em Inteligência Artificial Daniel Barros e a fundadora e CEO da Trexx, fintech de AI pioneira no conceito de fan monetization, Helo Passos.

Os temas percorrem áreas como tecnologia, comportamento, sustentabilidade, ciência, arte e inovação, conectando diferentes perspectivas dentro de uma mesma proposta: gerar impacto por meio de ideias.

O que é o TEDx

O TEDx é um programa de eventos locais e independentes inspirado no formato do TED, conferência global criada em 1984 com o propósito de espalhar ideias que merecem ser compartilhadas.

As palestras, conhecidas como TED Talks, têm duração máxima de 18 minutos e são reconhecidas mundialmente por sua capacidade de inspirar, provocar reflexão e gerar transformação.

Os ingressos para a edição 2026 do TEDx Carioba estão à venda no site https://www.ingressodigital.com/evento/19053/tedx-carioba-atmosfera.

Serviço:

TEDxCarioba 2026

📅 23 de maio de 2026

⏰Das 14h às 19h

🏛️ Teatro Municipal Lulu Benencase | Americana (SP)

🎟️ Ingressos: https://www.ingressodigital.com/evento/19053/tedx-carioba-atmosfera

💰 1º lote promocional: Todo Mundo Paga Meia – R$60 (até 30 de abril ou enquanto durarem os ingressos disponíveis).

❗Mais informações: @tedxcarioba