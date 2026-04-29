O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, a troca de um registro de rede de água na Rua Islândia nesta quarta-feira (29. A ação acontecerá na altura do número 149, no Parque das Nações.

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O equipamento, com diâmetro de 200 milímetros, apresenta vazamento e funcionamento comprometido, tornando necessária a troca para garantir a segurança operacional e a continuidade do sistema de abastecimento da região.

Para execução do serviço, será necessária a interrupção temporária do fornecimento de água em parte da área atendida pelo reservatório baixo do CR-08 (São Roque), podendo ocorrer intermitência no abastecimento nos bairros Parque das Nações e Morada do Sol.

Horário da troca de registro

Os trabalhos têm previsão de início às 7h30 e conclusão às 16h. Após o término do serviço, o abastecimento será restabelecido gradativamente.

O DAE orienta os moradores a utilizarem água de forma consciente durante o período e reforça que a intervenção é necessária para melhorar a confiabilidade da rede e evitar problemas futuros.

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